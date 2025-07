Horst Mahler, cofundador da Fração do Exército Vermelho alemão e negador do Holocausto, morre aos 89 anos

Por Michelle Adair

BERLIM (Reuters) - Horst Mahler, cofundador do grupo guerrilheiro de esquerda Fração do Exército Vermelho, suspeito de matar dezenas de alemães ocidentais proeminentes e que mais tarde se tornou um ideólogo de extrema-direita e negador do Holocausto, morreu em Berlim, informou o New York Times nesta quinta-feira, citando o advogado de Mahler. Ele tinha 89 anos.

Mahler passou 10 anos na prisão por seu envolvimento com a anticapitalista Fração do Exército Vermelho, que realizou uma série de assassinatos, sequestros e atentados a bomba, principalmente durante as décadas de 1970 e 1980.

Depois de cruzar a divisão ideológica e se juntar ao Partido Nacional Democrático (NPD), de extrema-direita, em 2000, ele passou vários outros anos na prisão, inclusive por ódio racial.

Mahler nasceu em 1936 em Chojnow, que hoje faz parte da Polônia. Seu pai era dentista e ambos os pais eram nazistas convictos, apesar de terem ascendência judaica.

Em fevereiro de 1945, com a aproximação das forças soviéticas durante os últimos meses da Segunda Guerra Mundial, Mahler fugiu para o oeste, para a cidade de Naumburg, com sua mãe e seus irmãos.

Seu pai se matou em 1949, vários anos depois de voltar do cativeiro militar dos EUA. A família então se mudou para Berlim Ocidental, onde Mahler estudou direito.

Durante seus dias de estudante, Mahler pertencia à Associação da Turíngia -- uma fraternidade estudantil de direita -- mas logo se desviou para a esquerda, filiando-se ao Partido Social Democrata (SPD) antes de ser expulso desse partido quando se tornou membro da organização estudantil socialista SDS.

Em 1968, Mahler recebeu uma sentença de 10 meses de prisão suspensa por seu envolvimento em protestos violentos contra a editora Axel Springer, após uma tentativa de assassinato do líder estudantil de esquerda Rudi Dutschke.

Como advogado, Mahler inicialmente se concentrou em direito comercial, mas depois defendeu clientes de esquerda nos tribunais, inclusive Andreas Baader e Gudrun Ensslin, que haviam incendiado lojas de departamentos em Frankfurt.

Baader e Ensslin eram membros da Fração do Exército Vermelho, um grupo de militantes de esquerda que nasceu dos protestos estudantis e dos movimentos contra a guerra do Vietnã no final da década de 1960.

Em 1970, Mahler fugiu para a Jordânia com Baader, Ensslin e sua colega militante Ulrike Meinhof para se juntar aos guerrilheiros palestinos na esperança de treinar para o combate armado.

DO MARXISMO-LENINISMO À EXTREMA-DIREITA

Após retornar à Alemanha no final daquele ano, Mahler passou 10 anos na prisão por seu papel na fundação da Fração do Exército Vermelho, em roubos e na violenta fuga de Baader da prisão em 1970. Seus advogados de defesa na década de 1970 incluíam Gerhard Schroeder, que mais tarde se tornou chanceler alemão.

Enquanto estava na prisão, Mahler escreveu sobre como estava sendo "libertado internamente da teoria revolucionária dogmática do marxismo-leninismo".

No final da década de 1990, Mahler se manifestou contra o que considerava ser a inundação da Alemanha por estrangeiros e pediu uma mudança na política "para que a Alemanha seja preservada para os alemães".

Em 2000, ele se filiou ao Partido Nacional Democrático (NPD), de extrema-direita, e, como advogado, representou o partido durante os procedimentos para bani-lo no início dos anos 2000. Ele deixou o NPD em 2003, quando esses processos fracassaram.

Em 2005, Mahler foi preso por nove meses por incitar o ódio racial contra os judeus. O juiz disse na época que Mahler havia indicado que continuaria divulgando suas opiniões de que os judeus eram uma raça inferior e que o ódio a eles era normal.

Em 2009, Mahler foi condenado a mais seis anos de prisão por incitar o ódio racial. Ele negou que o Holocausto -- o assassinato de seis milhões de judeus pelos nazistas -- tivesse acontecido e que o povo judeu tivesse sido sistematicamente perseguido por Adolf Hitler.

Mahler foi liberado por motivos de saúde em 2015, quando teve uma perna amputada. Ele foi preso novamente em 2017 por delitos cometidos enquanto cumpria uma pena de prisão anterior, mas foi libertado em 2020.