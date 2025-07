Dentista morto após prisão por embriaguez sofria do coração e não bebeu

Um laudo da Polícia Científica de Santa Catarina indicou que o dentista Cezar Maurício Ferreira morreu por problemas cardíacos e descartou o consumo de álcool. Ferreira foi encontrado morto na prisão no dia 19 de julho, após agentes da PM supostamente confundirem infarto com sinais de embriaguez ao volante.

O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, afirmou que o dentista não pediu atendimento médico ao ser conduzido à delegacia da cidade de São José. A família de Ferreira diz que a emergência médica era óbvia.

O que aconteceu

Laudo apontou morte em decorrência de "cardiopatia hipertrófica". A investigação diz que o dentista não havia ingerido bebida alcoólica no dia 18 de julho, quando se envolveu no acidente de trânsito, sem feridos, que resultou em sua prisão. Ferreira foi achado morto no dia seguinte dentro de uma cela da delegacia. A família afirma que ele era cardiopata e já havia feito cirurgia para colocar um marca-passo no coração.

Delegado pediu laudo complementar. Gabriel quer esclarecer se os fármacos encontrados no organismo de Cezar poderiam ter provocado os efeitos que levaram os agentes a confundirem com embriaguez.

Gabriel alega que, no momento da prisão, o dentista não contou que estava passando mal. Segundo o delegado, também não havia indícios da necessidade de um atendimento médico.

Via de regra, a pessoa que está alcoolizada tem a fala arrastada, o andar cambaleante e pode haver uma confusão entre um sintoma de uma questão cardíaca com a situação envolvendo embriaguez Ulisses Gabriel, delegado, à NSC TV

Agentes alegaram que ele tinha sinais claros de embriaguez. Segundo os PMs, o dentista não conseguia formar frases nem responder aos comandos dos militares.

Um outro laudo, toxicológico, não encontrou evidências de álcool no organismo de Cezar. O exame também mostrou que ele fazia uso de medicamentos, entre os quais um antiarrítmico para problemas do coração, além de outros fármacos, como azitromicina e sertralina, que podem aumentar o risco de arritmias.

Delegado destacou que, no ato de prisão, a Polícia Civil não recebe suspeitos com lesões ou que precisam antes passar por um médico. "É importante salientar que, quando a pessoa chega numa delegacia de polícia e diz que está precisando de atendimento médico em razão de ser cardíaca ou apresentar alguma outra situação que implique a necessidade de um prontoatendimento, o policial também faz o acionamento dos serviços de atendimento médico".

Defesa rebate argumentos da polícia

Família afirma que, ao pedir laudo complementar para avaliar se os medicamentos poderiam simular embriaguez, a PCSC "parece desviar o foco da questão central e mais grave", que foi a morte do dentista. "A prisão do doutor Cezar não foi justificada por 'sintomas genéricos de confusão mental' e nem cheiro de remédio. Ela foi fundamentada, em documentos oficiais e depoimentos, pela alegação específica de 'odor etílico' [feita pelos PMs na abordagem]", disse ao UOL o advogado Wilson Knöner Campos, que representa os parentes do dentista.

Campos ressalta que "medicamentos para o coração não produzem odor etílico" e que laudo toxicológico comprovou a inexistência de álcool no organismo de Cezar. "Portanto, a pergunta fundamental que a investigação precisa responder não é se remédios podem confundir, mas sim: por que um 'odor etílico' que nunca existiu foi afirmado em um documento oficial e usado para prender um homem que estava morrendo? Este é o fato capital que deu início a todo o erro fatal", afirma.

Advogado também refuta a alegação do delegado de que Cezar não teria solicitado cuidados médicos. "É preciso nos colocarmos em seu lugar por um instante. Estamos falando de um homem em meio a um evento cardíaco catastrófico, tão desorientado que, segundo os próprios relatos dos autos, não conseguia responder ao seu próprio nome. Como se poderia esperar que uma pessoa em tal estado de vulnerabilidade, incapaz de se comunicar de forma coerente, pudesse verbalizar um pedido formal de socorro?".

Wilson disse que a família de Cezar espera "que a investigação se concentre nos fatos concretos, como a alegação de um odor inexistente e a falha em reconhecer uma emergência médica óbvia". "A própria necessidade de ajuda era a emergência visível. O socorro, em qualquer protocolo civilizatório, não deveria depender de um pedido, deveria ser uma resposta imediata à sua condição evidente. A responsabilidade pelo cuidado era de quem o prendeu e de quem detinha sua custódia".

O que dizem as polícias de SC

A Secretária de Segurança Pública e a Polícia Civil dizem aguardar novidades do caso para se manifestarem. A expectativa é de que o inquérito fique pronto até o final desta semana. Os policiais envolvidos na abordagem já prestaram depoimentos.

PM afirmou analisar "os procedimentos adotados pelos policiais militares" no momento da abordagem. Por meio de nota, a corporação destacou que "só poderá se manifestar depois de todos os trâmites necessários serem finalizados e o laudo pericial for apresentado oficialmente".