Homem mata esposa a facadas e envia foto do crime ao cunhado

Em colaboração com UOL, no Rio de Janeiro

A Polícia Civil investiga os motivos que levaram Djeison Henrique Bonacolsi, de 26 anos, a matar a esposa a facadas, no Vale do Itajaí, Santa Catarina. O homem chegou a enviar uma foto do corpo da vítima à familiares antes de também tirar a própria vida.

O que aconteceu

Tatiane Kurth Cipriani, de 24 anos, foi morta a facadas pelo marido, nesta quarta-feira (30). A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio.

Após cometer o crime, Djeison enviou uma foto do corpo de Tatiane ao cunhado, que acionou a polícia. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram o homem ferido no rosto por um disparo de arma de fogo e Tatiane já sem vida, com ferimentos de faca.

Djeison foi socorrido pelos bombeiros no local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no caminho do hospital. A faca usada no crime, uma espingarda e os celulares do casal foram apreendidos e serão periciados pela Polícia Científica.

Santa Catarina registrou um aumento de 60% nas tentativas de feminicídio nos últimos três anos, com uma média de quatro mulheres vítimas por semana entre janeiro e junho de 2025. Os dados são da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP).