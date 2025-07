Haddad diz que plano de proteção para indústria e agro será anunciado nos próximos dias

(Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciará nos próximos dias um plano de proteção para a indústria e o agronegócio, após a confirmação na véspera de tarifas comerciais de 50% dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros.

O ministro afirmou a jornalistas em Brasília que houve um novo contato com a equipe do secretário de Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e que uma nova conversa entre ambos deve ser marcada. Haddad classificou ainda de "injustas" as medidas anunciadas por Washington na quarta-feira, mas disse que o Brasil não sairá da mesa de negociação.

(Por Fernando Cardoso)