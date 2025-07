Gratuita, Escolinha Paralímpica leva esporte a jovens com deficiência

Entre os jovens apresentados ao esporte paralímpico na Escolinha, que iniciou em 2018, um já chegou à Paralimpíada. No ano passado, o maranhense André Martins, da bocha, esteve nos Jogos de Paris, na França. Outro destaque é a paulista Alessandra Oliveira, ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile, nos 100 metros nado peito da classe S4 (que é intermediária para nadadores com deficiências físico-motoras) e que foi convocada para o Mundial de Singapura, no próximo mês de setembro.