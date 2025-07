Governo brasileiro calcula que 35,9% das exportações aos EUA terão tarifa de 50%, dizem fontes

(.)

Por Marcela Ayres

BRASÍLIA (Reuters) - O governo brasileiro estima que 35,9% de suas exportações para os Estados Unidos, em valores, serão submetidos à tarifa de 50% sob as medidas anunciadas na quarta-feira pela administração de Donald Trump, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto à Reuters.

Segundo as fontes, que falaram sob condição de anonimato, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), que lidera as negociações com os EUA, deve divulgar os números ainda nesta quinta-feira.

Trump impôs na quarta-feira uma tarifa de 50% sobre a maioria dos produtos brasileiros para combater o que ele chamou de "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas suavizou o golpe ao excluir setores como aeronaves, energia e suco de laranja das taxas mais pesadas.

O governo também informará que outros 44,6% das exportações estarão sujeitos à tarifa pré-existente de 10%, enquanto os 19,5% restantes se enquadrarão em tarifas que os EUA aplicam globalmente, variando de 25% a 50%, acrescentaram as fontes.

"As negociações continuarão na tentativa de remover os 35,9% (da faixa tarifária mais alta)", disse uma das fontes.

O MDIC não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.