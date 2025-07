Game 'Battlefield 6', rival de 'Call of Duty', será lançado em 10 de outubro

O game "Battlefield 6", o novo título da franquia de jogos de guerra da Electronic Arts e um dos lançamentos mais aguardados do ano, será lançado no dia 10 de outubro, anunciou a empresa americana nesta quinta-feira (31).

Rival da saga "Call of Duty", a nova entrega de "Battlefield" teve sua história e modos de jogo revelados durante vários eventos com jornalistas e criadores de conteúdo em Paris, Londres e Los Angeles.

O novo título da franquia, com gráficos hiper-realistas e cenários que podem ser completamente destrutíveis, mostra o conflito moderno, no qual os Estados Unidos entram em guerra com uma milícia privada apoiada por ex-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Com versões previstas para PC e os consoles Xbox Series e PlayStation 5, o game foi desenvolvido em várias partes do mundo por diferentes estúdios, incluindo o sueco Dice, criador da franquia lançada em 2002 e que, segundo a Electronic Arts, já conquistou mais de 100 milhões de jogadores desde o seu início.

"Battlefield" coloca os jogadores em ambientes imensos nos quais dois grupos se enfrentam em recriações de batalhas históricas, mas também em cenários fictícios de guerra.

Este novo título marca o retorno à simulação de conflitos modernos, após várias versões que se passaram durante guerras mundiais ou no futuro, como "Battlefield 2042", lançado em 2021.

Embora não tenha fornecido oficialmente números de vendas, a Electronic Arts reconheceu que o último jogo lançado não obteve o sucesso esperado à época.

Ao retornar aos cenários de guerras modernas que garantiram o sucesso dos episódios 3 e 4 no início dos anos 2010, a companhia americana deseja recuperar o vigor comercial da série.

No entanto, o novo título da série deverá enfrentar a concorrência de "Call of Duty: Black Ops 7", seu rival direto no universo dos jogos de guerra. Desenvolvido pela companhia americana Activision Blizzard, o próximo lançamento da franquia é esperado até o fim deste ano, mas sua data de lançamento ainda não foi divulgada.

kf/may/dch/eg/dga/lm/rpr

© Agence France-Presse