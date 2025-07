Futuros de Wall Street atingem máximas recordes com resultados de Meta e Microsoft

(Reuters) - Os futuros vinculados ao S&P 500 e ao Nasdaq atingiram máximas recordes nesta quinta-feira, depois que os fortes resultados das gigantes da tecnologia Meta e Microsoft reforçaram a confiança dos investidores de que os investimentos em inteligência artificial estão valendo a pena.

A Meta subia 11,5% nas negociações pré-abertura depois que a empresa previu uma receita para o terceiro trimestre bem acima das estimativas, graças à IA que impulsionou seu principal negócio de publicidade.

A Microsoft emitiu uma perspectiva recorde de gastos de capital de US$30 bilhões para o trimestre atual e relatou vendas acima do esperado em seu negócio de computação em nuvem Azure. As ações avançavam 8,3%.

Em outros pesos pesados da tecnologia, Amazon e Nvidia subiam 3,2% e 1,6%, respectivamente.

O futuro do S&P 500 subia 0,9%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 1,3%, e o futuro do Dow Jones avançava 0,34%.

Os índices de Wall Street também estão a caminho de ganhos mensais em meio ao alívio das tensões comerciais e ao entusiasmo renovado em torno da IA.

Na quarta-feira, o S&P 500 e o Dow Jones fecharam em baixa, já que o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, diluiu as expectativas dos investidores quanto a um corte na taxa de juros em setembro, depois que o banco central manteve os juros inalterados, como amplamente esperado.

Powell disse que é muito cedo para prever um corte de juros em setembro, acrescentando que a política monetária atual não está restringindo a economia. A declaração foi feita após dados mais fortes do que o esperado sobre o PIB do segundo trimestre.

(Reportagem de Nikhil Sharma em Bengaluru)