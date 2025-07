França luta contra rápida disseminação de doença viral no gado em regiões produtoras de queijo

PARIS (Reuters) - A França está lutando contra a rápida disseminação entre as vacas de uma doença infecciosa chamada doença da pele nodular, com 51 surtos relatados e cerca de 1.000 animais abatidos desde que o primeiro caso foi detectado no final de junho, informou o Ministério da Agricultura do país nesta quinta-feira.

Uma campanha de vacinação lançada em 19 de julho cobriu até o momento cerca de 100.000 vacas em quatro departamentos alpinos, incluindo Savoie e Haute-Savoie, onde os surtos foram detectados, informou a pasta.

A doença da pele nodular, uma doença viral transmitida por picadas de insetos, causa bolhas e reduz a produção de leite no gado. Ela não representa um risco para os seres humanos, mas muitas vezes leva a proibições comerciais e perdas econômicas.

Uma etapa da tradicional prova de ciclismo Volta da França foi encurtada na semana passada depois que um surto ao longo da rota planejada levou ao abate de gado e à restrição de acesso.

Os surtos fizeram soar o alarme sobre o impacto econômico em regiões conhecidas pela produção de queijos como Reblochon, Beaufort e Tomme de Savoie.

"Estamos em uma fase de crescimento da doença", disse um funcionário do Ministério da Agricultura aos repórteres.

O rebanho nacional de gado da França tem cerca de 17 milhões de cabeças, o maior da União Europeia.

O Reino Unido e outros países proibiram as importações de queijo de leite cru da França devido aos recentes surtos, disseram os produtores de laticínios franceses.

A doença da pele nodular está disseminada no norte da África e também foi detectada na Itália no final de junho.

(Reportagem de Sybille de La Hamaide)