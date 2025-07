França abre inquérito contra bolsista palestina acusada de 'promover terrorismo"

O Ministério Público de Lille, no norte da França, anunciou nesta quinta-feira (31) que abriu um inquérito sobre postagens feitas em redes sociais por uma estudante palestina, natural de Gaza, que estudava no Instituto de Ciência Políticas (Sciences Po) de Lille, no norte da França. A matrícula da aluna foi cancelada na quarta-feira (29).

A investigação por "glorificar o terrorismo e crimes contra a humanidade" foi iniciada depois que as autoridades francesas analisaram as postagens de teor fortemente antissemita publiicadas pela estudante palestina. A jovem agora "deve deixar o país", segundo uma fonte diplomática francesa informou à AFP.

A promotora pública de Lille, Carole Etienne, explicou que "uma investigação foi aberta sobre o uso de um serviço de comunicação pública online para a promoção do terrorismo e de crimes contra a humanidade".

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que uma conta atribuída a essa estudante por internautas, e que já foi desativada, compartilhou mensagens que pediam o assassinato de judeus.

Expulsa antes de começar a estudar

A joveem palestina chegou à França em 11 de julho, após receber uma bolsa do governo para estudar na escola de ensino superior Sciences Po Lille, no norte do país, como parte de um programa para estudantes de Gaza, criado há um ano.

Os bolsistas "são selecionados com base em critérios de excelência acadêmica e passam por verificações de segurança pelos serviços competentes antes de sua chegada à França", segundo a mesma fonte diplomática. "O Ministro da Europa e das Relações Exteriores e o Ministro do Interior solicitaram a abertura de uma investigação interna para garantir que esta situação não se repita", completou.

A bolsista foi desligada do Instituto de Estudos Políticos de Lille, onde deveria começar seus estudos em setembro. O conteúdo de algumas de suas publicações "está em contradição direta com os valores defendidos pela Sciences Po Lille", afirmou a instituição.

Centenas de pessoas ? incluindo cidadãos franceses, bolsistas, artistas e pesquisadores ? foram evacuadas de Gaza pela França desde o início da guerra, lançada em retaliação ao ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.

(Com AFP)