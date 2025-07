Feriados em agosto 2025: veja datas comemorativas em capitais pelo Brasil

O calendário do governo federal não indica nenhum feriado nacional no mês de agosto. Porém, há datas comemorativas em diferentes regiões pelo Brasil, o que pode proporcionar folgas para alguns trabalhadores.

O que aconteceu

João Pessoa celebra aniversário em 5 de agosto (terça-feira). A data é feriado na capital e também comemorada em todo o estado da Paraíba.

15 de agosto (sexta) é feriado em diferentes regiões. Fortaleza celebra Nossa Senhora de Assunção, enquanto Belo Horizonte homenageia Nossa Senhora da Boa Viagem.

Também no dia 15, o Pará lembra a adesão à Independência do Brasil, em 1823. Tocantins festeja o Dia do Senhor do Bonfim na mesma data.

Teresina e Campo Grande comemoram aniversários no mês de agosto. A capital piauiense tem feriado no dia 16 (sábado), e a capital sul-mato-grossense, no dia 26 (terça).

Maceió celebra sua padroeira em 27 de agosto (quarta). A cidade homenageia Nossa Senhora dos Prazeres com feriado municipal.

Mês tem datas comemorativas sem feriado. É o caso do Dia Internacional dos Povos Indígenas, que é celebrado em 9 de agosto, e o Dia dos Pais, no dia 10.

Próximos feriados nacionais em 2025