EUA vendem 592,1 mil t de trigo da safra 2025/26, revela USDA

São Paulo, 31 - Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 592,1 mil toneladas de trigo na safra 2025/26 na semana encerrada em 24 de julho, já descontados os cancelamentos, informou nesta quinta-feira, 31, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume representa baixa de 17% ante a semana anterior, mas estável diante da média das quatro semanas prévias. Os principais compradores foram destinos não revelados (196,9 mil t), Filipinas (82 mil t), Equador (71 mil t), México (69,3 mil t) e Nigéria (55,4 mil t), que compensaram os cancelamentos de Colômbia (32,5 mil t), Ilhas Maurício (30 mil t), República Dominicana (20 mil t) e Itália (8,5 mil t). Para 2026/27, as vendas foram de 38 mil toneladas para destinos não revelados.O saldo de vendas, de 630,1 mil t, ficou mais perto do teto da estimativa de analistas do mercado, que esperavam vendas entre 300 mil e 700 mil toneladas.As exportações de 296,7 mil toneladas na semana, recuo de 61% ante a semana anterior, e de 46% diante da média das quatro semanas prévias. Os principais destinos foram México (55,9 mil t), Nigéria (55,4 mil t), Japão (51,2 mil t), Coreia do Sul (40,7 mil t) e Equador (35 mil t).*Com informações da Dow Jones Newswires