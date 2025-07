Estrela do MMA Conor McGregor tem recurso por condenação por estupro rejeitado

A apelação do irlandês Conor McGregor, estrela mundial das Artes Marciais Mistas (MMA), foi negada pelo tribunal de Dublin nesta quinta-feira (31) após uma condenação por um caso de estupro decidida em âmbito civil em novembro.

O tribunal de apelação, composto por três juízes, rejeitou todos os argumentos apresentados por McGregor, de 36 anos, que havia reportado novos elementos em março para proceder com o recurso.

Os advogados do ex-campeão que esteve ausente durante o veredito dado nesta quinta-feira, se basearam principalmente no que consideraram erros de procedimento durante a investigação e o julgamento em primeira instância.

Em novembro de 2024, o Tribunal Superior de Dublin condenou o atleta a pagar cerca de 248 mil euros (aproximadamente 1,58 milhão de reais) em reparação a danos e prejuízos a Nikita Hand, de 35 anos.

A mulher acusou McGregor de tê-la estuprado e agredido em 2018 em um hotel da capital irlandesa, e sua denúncia criminal não foi levada adiante.

Na quinta-feira, Hand declarou aos jornalistas que o processo na apelação a havia "retraumatizado", mas que agora poderia "finalmente virar a página e tentar se curar".

"Quero dizer a todas as sobreviventes que sei o quão difícil é, mas por favor, não fiquem em silêncio, vocês merecem ser ouvidas, merecem obter justiça", insistiu.

Após a decisão inicial do tribunal, McGregor foi condenado a pagar totalmente os custos legais de Hand, estimados em 1,3 milhão de euros (cerca de R$ 8,3 milhões).

Apelidado de 'The Notorious', McGregor é uma das maiores estrelas mundiais do Ultimate Fighting Championship (UFC), a liga mais famosa e lucrativa das MMA.

O esportista irlandês também foi processado na justiça civil federal americana por uma mulher que o acusou de tê-la agredido sexualmente em Miami, em junho de 2023.

Figura emblemática do movimento anti-imigração na Irlanda, McGregor foi recebido com honras em março na Casa Branca por Donald Trump por ocasião do Dia de São Patrício, padroeiro dos irlandeses, em 17 de março.

Ele é conhecido por seu temperamento agressivo e provocador, e também por suas declarações contra a imigração.

Em março, o atleta expressou sua intenção de se candidatar às eleições para a presidência da Irlanda, que serão realizadas em meados de novembro.

Uma candidatura mais honorífica que executiva, e que somente poderá ambicionar se superar uma série de obstáculos.

