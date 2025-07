'Estou em ótima forma': Léon Marchand é tricampeão mundial nos 200 m medley em Singapura

Poucas pessoas no mundo conseguem realizar esta façanha. O francês Léon Marchand se tornou campeão mundial nos 200m medley individual pela terceira vez, ao vencer a prova nesta quinta-feira (31), em Singapura. Com mais esta medalha, o jovem de 23 anos, ídolo em seu país, acumula seis títulos mundiais individuais na natação.

Grande favorito da prova no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, que acontece em Singapura, Léon Marchand venceu a final dos 200 m medley com o tempo de 1:53.68, o segundo melhor da história.

O nadador entrou confiante. Um dia após ter quebrado o recorde mundial por mais de um segundo nas semifinais (1:52.69), Léon Marchand venceu a final com o tempo de 1:53.68, à frente do americano Shaine Casas (1:54.30) e do húngaro Hubert Kós (1:55.34).

Marchand já havia conquistado os títulos nessa prova em Budapeste, em 2022, e em Fukuoka, em 2023. Ele também é o vencedor dos 200 m medley nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

À época, foi comparado a uma figura mitológica: "Ele é Posêidon", disse o nadador francês Yohann Ndoye Brouard, em alusão ao deus grego do mar. "Ele é o Aquaman! De onde ele tira tanto ar para ficar debaixo d'água?", comentou o atleta, em entrevista ao jornal Le Monde.

Competindo na raia 4 nesta quinta-feira, Léon Marchand assumiu a liderança na prova dos 200 m quatro estilos após o nado borboleta. Shaine Casas e Hubert Kós, seus parceiros de treino ao lado do técnico americano Bob Bowman, em Austin, no Texas, resistiram. O húngaro ficou 0,32 segundo atrás de Marchand, que, como de costume, aumentou a diferença no nado peito.

O francês venceu a prova com 0,62 segundo de vantagem sobre o americano e 1,66 sobre o húngaro.

"Hoje fiquei lado a lado com o Shaine, então foi um pouco mais equilibrado, mas foi ótimo. Me diverti muito", disse Marchand na zona mista da imprensa, após a prova. "Dormi muito mal ontem à noite. Estava com muita adrenalina. Tentei ler, me acalmar, mas não foi fácil. Era uma final e havia um título a conquistar", contou sobre a noite mal dormida. "Eu sabia que o Shaine iria largar rápido. Foi uma batalha até o fim", completou.

Seis ouros mundiais

"Um sexto título mundial é incrível. Não sei bem o que dizer. É o meu terceiro nos 200 m medley. É uma disciplina que eu gosto, é muito divertida. Vamos ver até onde consigo chegar", disse. Marchand admitiu, contudo, que "precisa melhorar o nado livre". Para Léon Marchand, essa medalha mostra que ele está "em ótima forma".

O tempo de 1:53.68 lhe daria o recorde mundial dos 200 m medley, se ele já não o tivesse batido na quinta-feira, nas semifinais. Este é o segundo melhor tempo de sua carreira, à frente do 1:54.06 registrado na final das Olimpíadas de Paris, e o segundo melhor tempo de todos os tempos nos 200 m medley individual.

Marchand ainda nadará os 400 m medley no domingo. Antes disso, participa do revezamento 4x200 m livre, na sexta-feira.

O atleta, nascido em Toulouse, no sul da França, se destacou nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, quando deixou sua marca na história da natação. Marchand brilhou em todas as provas de que participou, conquistou quatro ouros e um bronze, quebrou quatro recordes olímpicos e ganhou a simpatia do público.

