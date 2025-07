Enviado de Trump se reúne com Netanyahu para impulsionar ajuda a Gaza e cessar-fogo

Por Maayan Lubell e Nidal al-Mughrabi

JERUSALÉM/CAIRO (Reuters) - O enviado especial dos Estados Unidos Steve Witkoff reuniu-se com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, nesta quinta-feira, em uma tentativa de salvar as negociações de trégua em Gaza e enfrentar uma crise humanitária no enclave, onde um monitor global da fome alertou que a fome está se alastrando.

Logo após a chegada de Witkoff, o presidente Donald Trump postou em sua rede social Truth: "A maneira mais rápida de acabar com as crises humanitárias em Gaza é o Hamas se render e libertar os reféns!!"

Na mais recente mudança diplomática aparente de Washington, apoiando Israel contra os palestinos e divergindo de seus aliados europeus, o Departamento de Estado anunciou sanções contra autoridades da Autoridade Palestina e da Organização para a Libertação da Palestina, dizendo que os grupos estão prejudicando os esforços de paz.

A Autoridade Palestina e a OLP, rivais dos combatentes do Hamas que controlam Gaza, são internacionalmente aceitas como representantes do povo palestino e administradoras de um Estado palestino que França, Reino Unido e Canadá disseram nos últimos dias que podem em breve reconhecer como independente.

Um porta-voz da Autoridade Palestina não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O impacto total da medida dos EUA não ficou imediatamente claro: o Departamento de Estado disse que os indivíduos visados seriam impedidos de viajar para os Estados Unidos, mas não identificou os alvos.

Dois ministros seniores do gabinete israelense, o ministro da Defesa, Israel Katz, e o ministro da Justiça, Yariv Levin, expressaram apoio na quinta-feira à anexação da Cisjordânia, território ocupado por Israel onde os palestinos esperam construir seu Estado.

"Neste exato momento, há um momento de oportunidade que não pode ser perdido", escreveram eles. Os palestinos afirmam que a anexação encerraria a perspectiva de uma solução de dois Estados e poria fim a qualquer processo de paz.

As conversações indiretas de cessar-fogo entre Israel e o Hamas em Doha terminaram em um impasse na semana passada, com os lados trocando culpa pelo impasse e lacunas persistindo sobre questões que incluem a extensão de uma retirada militar israelense.

Witkoff chegou com Israel enfrentando uma pressão internacional cada vez maior sobre a destruição generalizada de Gaza e as restrições à ajuda no território.

Israel enviou na quarta-feira uma resposta às últimas emendas do Hamas a uma proposta dos EUA que prevê um cessar-fogo de 60 dias e a libertação de alguns reféns em troca de prisioneiros palestinos, segundo uma fonte familiarizada com os detalhes.

Não houve comentário imediato do Hamas.

Autoridades médicas de Gaza disseram que pelo menos 23 pessoas morreram por fogo israelense em todo o enclave, incluindo 12 pessoas entre as multidões que se reuniram para receber ajuda em torno do corredor de Netzarim, uma área mantida pelas tropas israelenses no centro de Gaza.

Os militares israelenses disseram que suas tropas dispararam tiros de advertência para dispersar as pessoas e não identificaram nenhuma vítima.

Desde o início da guerra, o Ministério da Saúde de Gaza registrou 156 mortes por fome e desnutrição, a maioria delas nas últimas semanas, incluindo pelo menos 90 crianças. A ONU afirma que as forças israelenses mataram mais de 1.000 palestinos que tentavam obter ajuda desde o final de maio.

A emissora pública de Israel Kan informou que Witkoff também visitaria um local de distribuição de ajuda em Gaza.

Diante da crescente indignação internacional com as imagens de crianças famintas, Israel disse no domingo que interromperia as operações militares por 10 horas por dia em partes de Gaza e designaria rotas seguras para os comboios que distribuem alimentos e medicamentos.