Empresária é morta dias após terminar casamento por descobrir traição em SC

Uma empresária foi encontrada morta na própria casa depois de terminar o casamento por descobrir supostas traições do companheiro na cidade de Penha (SC). Principal suspeito do crime, o ex-marido foi preso preventivamente.

O que aconteceu

O corpo de Rosemary Martins, 59, foi encontrado por uma vizinha na última terça-feira. Uma das filhas da empresária tentou falar com a mãe por telefone. Sem conseguir, contatou a vizinha e pediu que ela fosse até a residência da mãe. Ao chegar no local, a vizinha encontrou Rosemary morta. As informações são da Polícia Civil de Santa Catarina.

Empresária já havia morrido há pelo menos dois dias. A investigação acredita que, por causa das condições em que o corpo estava, Rosemary havia sido assassinada a facadas no domingo, último dia em que se comunicou com a filha. A polícia aguarda resultado do laudo para confirmar a informação.

Vítima terminou relacionamento recentemente após descobrir traições do marido. Ainda de acordo com a polícia, antes de ser assassinada, a empresária comunicou a filha sobre o término. Para o delegado do caso, Angelo Fragelli, o fim da relação pode ter sido o motivo do crime.

Rosemary e o suspeito estavam juntos havia dois anos. De acordo com Fragelli, o homem possui antecedentes por violência doméstica contra uma ex-companheira, a quem ele também teria feito ameaças com uma faca — mesmo tipo de arma usado para matar a empresária.

Após o crime, o suspeito fugiu de Penha, mas foi localizado em São José, na região metropolitana de Florianópolis. Ele foi preso e, segundo a polícia, confessou o crime. O ex-marido foi encaminhado ao sistema carcerário do estado. Como o suspeito não teve a identidade divulgada, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento.

Rosemary era empresária e mantinha um negócio de venda de picolés e sorvetes. A vítima tinha duas filhas adultas, de um relacionamento anterior.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.