DJ leva mata-leão de guardas antes de se apresentar em BH; veja vídeo

Um homem negro de 37 anos acusa ao menos seis guardas municipais de Belo Horizonte de racismo após receber "mata-leão" e ser derrubado durante um evento promovido pela prefeitura no último dia 19.

O que aconteceu

Vídeo mostra um dos guardas aplicando o golpe, enquanto os outros agentes tentam conter o homem. O DJ parece empurrar um dos agentes com os ombros antes do mata-leão. A abordagem aconteceu nos bastidores do Arraial de Belô, festa junina em que o artista se apresentaria.

Homem grita por socorro em outra gravação. Vídeo feito pelo próprio DJ mostra o momento da abordagem, quando um dos guardas o chama de maconheiro. "Está apanhando é 'porra' nenhuma", diz um agente.

Após a abordagem, ele foi levado a um hospital pelos guardas. "Ficaram rodando comigo até me levarem para lá. Na hora da consulta, a médica perguntou o que aconteceu, mas eles me coagiram. 'Esse machucado na boca foi porque você correu e caiu, né?', foi o que um dos guardas disse", afirmou o DJ, sob anonimato, em entrevista ao UOL.

Depois, os guardas foram até a delegacia registrar boletim de ocorrência por resistência. O homem diz que foi mais uma vez coagido pelos agentes e não conseguiu dar sua versão.

Abordagem machucou lábios do DJ Imagem: Arquivo pessoal

DJ foi a outro hospital no dia seguinte, onde foram constatados hematomas ao longo do corpo, incluindo machucados nos lábios. Acompanhado de um advogado, ele registrou um novo boletim de ocorrência contra os guardas.

Procurada pelo UOL, a Guarda Municipal disse que o DJ foi abordado porque estaria utilizando drogas no local. O comunicado afirma ainda que ele foi detido após desobedecer ordens dos agentes e que a Corregedoria irá investigar o caso.

Polícia Civil confirmou o registro do boletim de ocorrência por resistência. A corporação também orientou que o DJ compareça à Delegacia Adida ao Juizado Especial Criminal para formalizar a representação criminal, o que a defesa contesta.

Acusação de racismo

DJ diz que, primeiramente, foi abordado enquanto estava com a namorada no estacionamento. "Eles chegaram numa abordagem truculenta, com todas as armas apontadas para mim, e falaram: 'Está usando droga aí'. Eu respondi que não, que estava no banheiro e iria subir ao palco em seguida", conta.

Os guardas mandaram ele colocar a mão na cabeça, mas ele se negou e correu em direção à produção para pedir ajuda. Ele afirma que ninguém interveio na abordagem. "Minha namorada até questionou aos guardas se eles só queriam me abordar porque eu sou preto. Ela, uma mulher branca, colocou a mão na cabeça, mas eles não abordaram, mesmo tendo guarda feminina", diz.

Levei um tapa na boca e fingi que desmaiei para pararem de apertar meu pescoço, lembra DJ. "De tanto que estava apertado, eu não conseguia mais falar. Não os empurrei, nem xinguei. Não usei nenhuma forma de agressão física contra eles", afirma.

Defesa diz que vai acionar a Corregedoria da Guarda Municipal e o MP-MG sobre o caso. O advogado Gilberto Silva também questiona o encaminhamento, pela Polícia Civil, ao Juizado Especial Criminal, para crimes de menor potencial ofensivo. "Entendemos que houve crime de racismo. Na delegacia, nem encontraram nenhum entorpecente com ele, como haviam acusado", argumenta.

Só ele foi abordado, de forma truculenta, com armas em punho. Uma mulher não negra perguntou se ela seria abordada, mas somente o homem negro foi abordado. Vemos aí o conteúdo da violência que culmina no genocídio das pessoas negras no Brasil Advogado Gilberto Silva

Advogado também critica o fato dos guardas não terem levado o DJ para realizar exame de corpo de delito. "Em uma atitude falha da Guarda Municipal, tendo em vista que ele estava machucado, não o conduziram para esse exame"