Dia do Orgasmo: 7 sex toys para colocar prazer na agenda a partir de R$ 43

Colocar o prazer na agenda pode ser um desafio na correria da rotina. Mas que tal separar um tempinho hoje (31), Dia do Orgasmo, para investir no seu bem-estar sexual?

Para celebrar a data, o Guia de Compras UOL separou uma lista de sex toys que podem ajudar você a "chegar lá" a sós ou na companhia de alguém. São sete vibradores e sugadores de clitóris com valores entre R$ 43 e R$ 498,90.

Feito de silicone e com "cabeça" flexível

Acompanha três sachês de lubrificante que podem ser usados com o sex toy

Promete ser compacto e silencioso

Nove modos de vibração

Funciona como vibrador (bullet) e sugador (formato de rosa)

Recarregável via USB

Também funciona como vibrador e sugador

Feito de silicone premium e com saída da recarga magnética

É pequeno, discreto e potente, conforme o fabricante

Dez modos de vibração (não é penetrável)

Dez modos de vibração

Em formato de porquinho, na cor rosa

Tecnologia "Air-Pulse", que estimula o clitóris com ondas de pressão e sem o contato direto

Resistente à água, pode ser imerso por até 30 minutos em um metro de profundidade

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.