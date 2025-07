Deputado diz que não foi avisado de expulsão pelo PL e defende coerência

O deputado federal Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP) afirmou que não foi comunicado oficialmente sobre sua expulsão da sigla. O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, disse mais cedo em nota que o parlamentar foi excluído da sigla.

O que aconteceu

Parlamentar afirmou que foi "surpreendido por notícias na imprensa" sobre a expulsão. A decisão foi tomada após entrevista ao portal Metrópoles em que ele defendeu o ministro Alexandre de Moraes, após ter sido alvo da Lei Magnitsky, e criticou o presidente dos Estados Unidos, Donaldo Trump.

Até o momento, não recebi nenhum comunicado oficial e sigo no aguardo de uma manifestação formal do partido, como é de direito. O PL sempre foi o único partido da minha vida. Nunca mudei de sigla. Sempre atuei com lealdade, respeito e coerência.

Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP), em nota

Costa Neto justificou a expulsão dizendo que a "pressão" da bancada do partido foi muito grande. "Nossos parlamentares entendem que atacar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é uma ignorância sem tamanho", escreveu no comunicado.

Rodrigues e Costa Neto são amigos de longa data, mas a influência bolsonarista no partido foi mais forte. O deputado é considerado um dos fundadores do PL e um crítico do bolsonarismo. Em entrevista ao UOL na semana passada, Rodrigues afirmou que Eduardo Bolsonaro (PL-SP) precisava ser "menos filho e mais parlamentar".

As posições que manifestei recentemente foram fruto do exercício legítimo do mandato que me foi confiado pelo povo. Aguardo, com tranquilidade e responsabilidade, um posicionamento oficial do Partido Liberal.

Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP), em nota

Expulsão de Rodrigues acende um alerta nos demais parlamentares. Deputados da bancada do PL evitaram fazer comentários sobre a decisão de Costa Neto. Os parlamentares avaliam que "qualquer fala é perigosa" e que o momento exige "cautela".

Rodrigues foi ministro de Dilma. Rodrigues ocupou a pasta dos Transportes no segundo mandato de Dilma Rousseff (PT) e disse ter inconsistências no projeto de anistia aos presos em 8 de Janeiro. O parlamentar defendeu que o texto seja submetido às comissões do Congresso e não tramite em regime de urgência.