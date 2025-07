Cooperativas agropecuárias faturam 3,6% mais em 2024, afirma OCB

As cooperativas agropecuárias brasileiras distribuíram R$ 30,2 bilhões em sobras aos cooperados em 2024, alta de 47% em relação ao ano anterior. O faturamento do setor alcançou R$ 438,3 bilhões, crescimento de 3,6%, segundo o Anuário do Cooperativismo Brasileiro 2025 divulgado nesta quinta-feira pelo Sistema Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).O desempenho das 1.172 cooperativas do ramo superou o ritmo da produção agropecuária nacional. O valor bruto da produção brasileira avançou 1,1% para R$ 1,26 trilhão, enquanto as cooperativas registraram expansão superior tanto em faturamento quanto em rentabilidade aos associados.O setor reúne 1,09 milhão de produtores, equivalente a 20% dos agricultores do País. As cooperativas controlam 53% da originação nacional de grãos e fibras e 80% da produção de carne suína brasileira.Os ativos cresceram 12% em 2024, para R$ 307,5 bilhões, com investimentos em armazenagem nas regiões Norte e Centro-Oeste. O número de empregos diretos gerados foi de 268.279, alta de 4,3% no ano.Na divisão por atividades, 46,8% das cooperativas atuam no fornecimento de insumos e bens aos produtores. Outras 43,3% trabalham com produtos vegetais não industrializados, 31,6% prestam serviços diversos e 21,7% operam com produtos animais não industrializados.A intercooperação se intensificou em 2024. Mais de 60% das cooperativas agropecuárias fizeram negócios com cooperativas de crédito, 23% contrataram planos de saúde do sistema cooperativista, 12% utilizaram serviços de transporte e 7% adquiriram produtos de cooperativas de trabalho.As cooperativas aplicaram R$ 35,3 bilhões em crédito rural via sistema oficial, com R$ 17,2 bilhões direcionados à industrialização. Para 2025, a expectativa é de crescimento de 11,6% no valor bruto da produção, para R$ 1,41 trilhão.O Sistema OCB destaca que 2025 marca o Ano Internacional das Cooperativas, declarado pela ONU. "Os resultados de 2024 são prova da força, da resiliência e da relevância do nosso modelo", afirmou Márcio Lopes de Freitas, presidente do Sistema OCB, em nota.No Brasil, as 4.384 cooperativas em operação faturaram R$ 757,9 bilhões em 2024, alta de 9,5% sobre o ano anterior. O número de cooperados chegou a 25,8 milhões, crescimento de 66% desde 2019, com 578 mil empregos diretos gerados. As sobras distribuídas somaram R$ 51,4 bilhões, valor 32% superior ao de 2023.