'Congresso não admite interferência nos Poderes', diz Alcolumbre

Do UOL, em São Paulo

Após as sanções dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou hoje que o Congresso "não admite interferência na atuação" dos Poderes.

O que aconteceu

Alcolumbre afirmou que Congresso está "atento e unido" na proteção da soberania nacional. "Reafirmo a confiança no fortalecimento das nossas instituições, entre elas o Poder Judiciário, elemento essencial para a preservação da soberania nacional, que é inegociável", disse, em nota divulgada à imprensa.

O presidente do Senado também citou comitiva de parlamentares que desembarcou nos EUA para negociar tarifaço. "O caminho da cooperação internacional deve prevalecer, com o objetivo de restabelecer a confiança mútua e manter a histórica parceria entre as duas nações", afirmou.

Mais cedo, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), também se posicionou contra as ações dos EUA. "Não podemos apoiar nenhum tipo de sanção por parte de nações estrangeiras dirigida a membros de qualquer poder da República. Isso vale para todos os parlamentares, membros do Executivo e ministros dos tribunais superiores", afirmou Motta.

Trump anunciou hoje a aplicação da Lei Magnitsky a Moraes e oficializou tarifaço. Apesar de ampliar as sanções ao ministro do STF, o presidente dos EUA retirou quase 700 produtos brasileiros da taxa de 50%.

É a primeira vez que uma autoridade brasileira é punida pela Lei Magnitsky. A legislação foi criada em 2016 para punir cidadãos russos envolvidos em violações dos direitos humanos e corrupção e, em meio ao lobby do deputado Eduardo Bolsonaro, o governo Trump decidiu aplicar a punição a Moraes, que conduz as ações penais e investigações que atingem diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).