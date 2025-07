Conferência de Políticas para Mulheres será em setembro, em Brasília

O encontro nacional será resultado de uma ampla mobilização que ocorre em todo o país até o fim de agosto, com a realização das conferências estaduais de Políticas para as Mulheres nas 27 unidades da federação, após as etapas municipais.

"Cada estado vai fazer a sua conferência estadual para falar dessas realidades, das especificidades de cada estado, onde as mulheres estão, como elas vivem, que tipo de situação estão vivendo e quais prioridades nós temos que abraçar", explicou sobre o processo corrente de escuta.

Confira as datas das conferências estaduais aqui.