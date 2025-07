Condenados por roubo têm mãos amputadas no Irã

Autoridades iranianas amputaram as mãos de três homens condenados por roubo, informou nesta quinta-feira (31) o Judiciário do país.

A pena, raramente aplicada, está prevista no Código Penal iraniano. Ela costuma recair sobre os reincidentes.

"A pena de amputação das mãos de três ladrões profissionais que cometeram muitos roubos foi executada na província de Azerbaijão Ocidental", no noroeste do país, informou o site Mizan Online, órgão do Judiciário.

Segundo o veículo, os condenados foram presos anos atrás e eram alvo de dezenas de denúncias em várias províncias. As amputações foram aplicadas depois que a Suprema Corte confirmou as penas, devido à recusa dos condenados a devolver os itens roubados, especialmente joias de ouro.

ONGs de defesa dos direitos humanos condenaram nos últimos anos a execução de penas de amputação no Irã.

