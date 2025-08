Como a Embraer saiu ilesa da ofensiva tarifária de Trump

Por Gabriel Araujo e David Shepardson e Lisandra Paraguassu

SÃO PAULO/WASHINGTON/BRASÍLIA (Reuters) - A Embraer saiu ilesa na quarta-feira das tarifas comerciais mais elevadas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que isentou as aeronaves do aumento, poupando a fabricante de aviões de impactos que poderiam prejudicar sua receita de forma semelhante como aconteceu durante a pandemia de Covid-19.

A decisão veio após a Embraer e seus parceiros nos EUA intensificarem os esforços para explicar que tarifas altas poderiam causar interrupções nas entregas e afetar negócios locais, além de destacar que os jatos da empresa são essenciais para voos regionais nos Estados Unidos.

Depois que Trump ameaçou impor tarifas adicionais ao Brasil no começo de julho, companhias aéreas norte-americanas pediram ao governo Trump, nos bastidores, que isentasse as exportações brasileiras do setor de aviação, disseram fontes à Reuters.

As aéreas regionais Envoy Air, Piedmont Airlines e Republic Airways escreveram ao Departamento de Comércio expressando preocupações.

Enquanto isso, o presidente-executivo da Embraer, Francisco Gomes Neto, correu para se reunir com várias autoridades de alto escalão do governo Trump. Entre elas estavam o secretário de Comércio, Howard Lutnick, e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, conforme entrevista do executivo ao Valor Econômico.

Os argumentos eram simples: a Embraer emprega milhares de pessoas nos EUA, e as companhias aéreas do maior mercado de aviação do mundo não têm um substituto claro para o jato E175.

O avião é o único jato atualmente em produção que atende à cláusula de escopo nos contratos trabalhistas, que restringe o uso de aeronaves com mais de 86 mil libras e mais de 76 assentos em rotas regionais.

A Embraer tem cerca de 200 entregas pendentes do E175 para companhias aéreas dos EUA, incluindo American, SkyWest, Alaska e Republic. Clientes norte-americanos também são responsáveis pela compra de 70% dos jatos executivos da empresa.

A SkyWest alertou, em teleconferência com analistas na semana passada, que não estava disposta a pagar uma tarifa de 50% sobre novas entregas de aeronaves e que planejava trabalhar com a Embraer e outros parceiros para adiá-las até que a situação fosse resolvida.

A Alaska também afirmou que poderia considerar o adiamento das entregas.

Após o alívio na quarta-feira, analistas classificaram a Embraer como a principal beneficiada pelas isenções de Trump, decisão que fez as ações da empresa subirem mais de 20% em relação às mínimas do dia.

"Diante dessa notícia, esperamos que as ações da Embraer atinjam novas máximas históricas", afirmou o JPMorgan em nota a clientes.

LAÇOS COM OS EUA

Gomes Neto disse no início deste mês que o impacto das tarifas sobre a empresa poderia ter sido semelhante ao da crise da Covid-19, quando a Embraer viu sua receita cair 30% e reduziu seu quadro de funcionários em cerca de 20%.

A fabricante de aviões era a maior preocupação do governo brasileiro após a ameaça tarifária de Trump. Uma fonte disse à Reuters que o governo brasileiro solicitou aos EUA que excluíssem as aeronaves da Embraer da tarifa de 50%.

A Embraer tentou convencer o governo Trump de que uma prorrogação também seria benéfica para os EUA. A empresa enfatizou que tem cerca de 3.000 funcionários e linhas de montagem final para jatos executivos no país, seu mercado número 1.

Grande parte das peças que a Embraer utiliza em suas aeronaves vem dos EUA, incluindo motores da General Electric. A empresa estimou que até 2030 poderá comprar US$21 bilhões em produtos norte-americanos.

A American Airlines, uma grande cliente, expressou otimismo na semana passada de que a situação poderia ser resolvida.

"Estamos prontos para ajudar de qualquer forma, e garantimos que o governo e a Embraer saibam do nosso interesse", disse o presidente-executivo Robert Isom em uma teleconferência com analistas, apontando para a "enorme quantidade" de conteúdo dos EUA nas aeronaves.

Em comunicado, a Embraer comemorou a decisão de Trump, afirmando que a medida confirma o impacto positivo e a importância estratégica de suas atividades para as economias brasileira e norte-americana.

A Embraer permanecerá sujeita à tarifa de 10% imposta inicialmente por Trump sobre produtos brasileiros em abril, que a empresa considerou prejudicial, mas administrável. A empresa prometeu continuar defendendo o retorno à política de tarifa zero.

Ainda assim, a SkyWest observou que as taxas reais sobre o E175 estavam abaixo dos 10% devido aos componentes norte-americanos do jato, estimando-as entre um terço e metade disso.

(Reportagem de Gabriel Araújo em São Paulo, David Shepardson em Washington, Lisandra Paraguassu em Brasília, Tim Hepher em Paris)