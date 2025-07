Cerúndolo vence Etcheverry em duelo argentino e vai às oitavas do Masters 1000 de Toronto

Francisco Cerúndolo derrotou Tomás Etcheverry por 2 sets a 0 nesta quinta-feira (31), em um duelo argentino pela terceira rodada do Masters 1000 do Canadá, realizado em Toronto, em quadras duras, numa jornada que começou com a eliminação do italiano Lorenzo Musetti, terceiro cabeça de chave.

O mais velho dos irmãos Cerúndolo, de 26 anos, e décimo quarto cabeça de chave em Toronto, não teve dificuldades para derrotar Etcheverry, também de 26 anos, com parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 49 minutos.

Cerúndolo, que detém três títulos da ATP e é vigésimo quarto colocado no ranking, jogará nas oitavas de final contra o vencedor da partida entre o alemão Alexander Zverev, primeiro cabeça de chave, e o italiano Matteo Arnaldi (nº 32), que se enfrentam na noite desta quinta-feira.

Já o americano Alex Michelsen, de 20 anos, surpreendeu ao eliminar o italiano Lorenzo Musetti, décimo colocado no ranking mundial.

Michelsen, 34º colocado no ranking mundial e 26º cabeça de chave neste Masters 1000, derrotou Musetti por 3-6, 7-6 (7/4) e 6-4 em duas horas e 31 minutos de jogo.

Nas oitavas de final, Michelsen aguarda o vencedor do duelo entre os americanos Learner Tien e Reilly Opelka, que também se enfrentam nesta quinta-feira.

Na terceira partida das oitavas de final, o russo Karen Khachanov, 11º cabeça de chave, reagiu após perder o primeiro set para o americano Emilio Nava e venceu por 6-7 (6/8), 6-4 e 6-1 após duas horas e dez minutos de jogo.

Khachanov vai enfrentar o norueguês Casper Ruud, oitavo cabeça de chave, por uma vaga nas quartas de final. Ruud se recuperou de um início complicado e derrotou o português Nuno Borges com parciais de 7-5 e 6-4.

-- Resultados desta quinta-feira do Masters 1000 de Toronto:

- Terceira rodada

Francisco Cerundolo (ARG/N.14) x Tomás Etcheverry (ARG) 6-3, 6-4

Alex Michelsen (EUA/N.26) x Lorenzo Musetti (ITA/N.3) 3-6, 7-6 (7/4), 6-4

Karen Khachanov (RUS/N.11) x Emilio Nava (EUA) 6-7 (6/8), 6-4, 6-1

Casper Ruud (NOR/N.8) x Nuno Borges (POR) 7-5, 6-4

bds-ma/aam/am

© Agence France-Presse