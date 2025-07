Cerca de 154 mil funcionários federais aceitaram ofertas de indenização do governo Trump, diz fonte

Por Alexandra Alper e Courtney Rozen

WASHINGTON (Reuters) - Cerca de 154.000 funcionários federais aceitaram as indenizações oferecidas pelo governo Trump este ano, parte de um esforço mais amplo para reduzir a força de trabalho federal, disse uma pessoa familiarizada com o assunto nesta quinta-feira.

As demissões, que correspondem a 6,7% da força de trabalho federal civil, são o resultado de um programa lançado em janeiro pelo bilionário Elon Musk, ex-conselheiro do presidente Donald Trump. As indenizações incluíram funcionários dos Departamentos de Agricultura e Energia e da Receita Federal dos EUA, entre outros.

Nos meses seguintes, foram feitas ofertas semelhantes de indenização em diferentes agências. O número de funcionários que aceitaram a indenização foi relatado pela primeira vez pelo Washington Post.

Em troca de deixar o emprego, a administração concordou em pagar os funcionários por vários meses após a cessação do trabalho, mas todos estarão fora da folha de pagamento federal até o final do ano, enfatizou a pessoa.

"Em tempos normais, uma taxa de rotatividade de 6,7% não seria incomum para o governo federal", disse Don Moynihan, professor da Ford School of Public Policy da Universidade de Michigan. "Mas não estamos em uma época normal. Juntamente com a demissão de funcionários em período probatório e outras reduções de força em larga escala, o programa de demissão adiada reduz profundamente a capacidade do governo."

A Casa Branca e o Escritório de Gestão de Pessoal não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Os 154.000 funcionários que aceitaram o acordo não incluem aqueles que foram demitidos ou optaram por outros programas para reduzir a folha de pagamento federal, como um programa de incentivo à aposentadoria antecipada.