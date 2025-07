Som e droga: Defesa e PM têm versões diferentes sobre cantor baleado em SP

A defesa do cantor João Igor, baleado pela polícia durante uma confusão no terminal da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, afirmou que o barulho de uma ligação que o cantor fazia para a namorada dentro do ônibus teria motivado a agressão policial sofrida na tarde de ontem.

O que aconteceu

PM que tinha acabado de deixar o serviço, tentou tomar o celular de Igor porque queria descansar, segundo a defesa. "O policial levantou para pegar o celular da mão do João Igor. O Maicol (irmão) entrou na frente para não deixar e o policial sacou a arma e deu os disparos", afirmou a advogada Aline Sousa em publicação nas redes sociais.

Versão da defesa é diferente da dada pelo PM, que disse que quis abordar Igor e o irmão após "perceber cheiro de maconha" na bagagem deles. Ainda segundo o policial, Igor e o irmão teriam "entrado em luta corporal" com o PM e, quando os três caíram da escada do veículo, a arma disparou.

Irmão de João Igor foi preso e o cantor também recebeu voz de prisão, mas, segundo a defesa, ambos já foram liberados. A PM alega que o irmão do cantor estava com "substância com características semelhantes à maconha" na mochila, versão que a defesa também nega. A defesa dos dois afirmou que as detenções são "violentas, absurdas e descabidas".

João Igor e o irmão não portavam absolutamente nada. Não podemos normalizar episódios de violência em abordagens policiais, especialmente quando envolvem cidadãos desarmados em espaços públicos com enorme circulação de pedestres.

Aline Sousa, advogada, em nota

Os dois responderão por quatro crimes, segundo a polícia. São eles: resistência, lesão corporal decorrente de intervenção policial, lesão corporal e localização/apreensão de objeto. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, um PM ficou com a mão ferida na ação e passou por atendimento médico na UPA da Lapa.

Igor passou por cirurgia na madrugada de hoje. Ele foi atingido duas vezes de raspão na perna e uma na mão. O estado de saúde dele é estável, segundo a família. O UOL procurou a Santa Casa de Misericórdia, onde ele está internado, em busca de um boletim médico e o texto será atualizado se houver posicionamento.

Entenda caso

Igor foi atingido no braço e na perna por um PM no Terminal Rodoviário da Barra Funda. O agente estava fardado e havia terminado o turno de serviço quando entrou em confronto com João Igor e o irmão do cantor, informou a Polícia Militar.

Amiga de João Igor, a influenciadora Fernanda Ganzarolli disse que ele estava viajando para cumprir uma agenda de shows quando foi baleado. A reportagem apurou que uma igreja da cidade de Duartina, no interior de São Paulo, anunciou um show do jovem para as 19h30 desta quarta-feira (30). Ele também faria apresentações em igrejas dos municípios de Vera Cruz e Bauru, no interior paulista, amanhã e na sexta-feira (1º).

Quem é João Igor

João Igor e influencer Fernanda Ganzarolli Imagem: Reprodução de redes sociais

Cantor gospel compartilha nas redes sociais suas pregações e músicas gospel. Em um dos vídeos, ele prega na casa do MC Daniel. Ele tem mais de 981 mil seguidores no Instagram. Antes de ser baleado, o cantor divulgou no Instagram que seu primeiro álbum será lançado no dia 15 de agosto.

João Igor viralizou em março após a influenciadora Fernanda Ganzarolli entrar na transmissão ao vivo que ele fazia em uma rua na Grande São Paulo. Na ocasião, eles interagiram e Fernanda começou a cantar a música "É o amor", de Zezé Di Camargo & Luciano, enquanto o rapaz tocava o violão.

Na sequência, João Igor canta um louvor e recebe o apoio de Fernanda. O registro viralizou e ultrapassou dois milhões de visualizações.