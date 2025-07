Cantor gospel João Igor é baleado no Terminal Barra Funda, na zona oeste de SP

Quem é o cantor gospel que foi baleado no Terminal Barra Funda

João Igor tem mais de um milhão de seguidores nas redes sociais; informação preliminar é que ele foi baleado por um PM; SSP ainda não se manifestou

O cantor gospel João Igor foi baleado nessa quarta-feira, 30, no Terminal Rodoviário da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. O jovem faz sucesso nas redes sociais, onde tem quase 1 milhão de seguidores. Ele costuma fazer lives (transmissões) cantando na rua.

Nas redes sociais, a influenciadora e amiga do artista, Fernanda Ganzarolli, pediu ajuda. "O João foi atingido por um policial que o confundiu com outra pessoa e o baleou com dois tiros. Eu peço orações para ele", disse ainda na noite dessa quarta-feira, por meio dos Stories do Instagram.

Ele estava sentado dentro de um ônibus rodoviário no terminal, pois viajaria para o cumprimento de uma agenda no interior de São Paulo, segundo outra postagem publicada nas redes de Fernanda. No momento da abordagem, o cantor fazendo uma live ao lado de seu irmão, quando um policial teria tentado tomar o celular de sua mão e tentou ainda agredir seu irmão.

A noiva do cantor, Jéssica Neves, também informou, no momento da ocorrência, que o cantor foi encaminhado à Santa Casa, no centro da cidade, onde passaria por exames médicos. Não há detalhes sobre seu quadro de saúde.

O que diz a polícia

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) disse que as polícias Civil e Militar investigam a abordagem ocorrida na tarde dessa quarta-feira em um ônibus rodoviário, no terminal rodoviário da Barra Funda, que resultou em um policial militar e um homem de 26 anos feridos.

"A PM foi acionada após o policial, que havia embarcado no ônibus com destino a Bauru, perceber cheiro de maconha vindo da bagagem de dois passageiros. Durante a abordagem, os suspeitos entraram em luta corporal com o agente, e os três caíram da escada do veículo", alegou a SSP.

Nesse momento, conforme a secretaria, houve disparo da arma do policial, que atingiu um dos homens. Ele foi socorrido ao Pronto-Socorro da Santa Casa.

O policial sofreu ferimentos na mão e recebeu atendimento na UPA da Lapa, também na zona oeste. Ainda de acordo com a SSP, o outro passageiro não se feriu e foi encontrada na sua bolsa substância com características semelhantes à maconha.

Foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado no 91º Distrito Policial (Ceasa) como resistência, lesão corporal decorrente de intervenção policial, lesão corporal e localização/apreensão de objeto.

A defesa do cantor questiona a forma com que a abordagem foi feita. "Como podem abordar dois cidadãos comuns, que não apresentam risco à sociedade e estavam dentro de um coletivo rodoviário atirando? Isso é inadmissível e vamos tomar todas as providências cabíveis", afirmou também por meio das redes sociais.