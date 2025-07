Camboja pede que Tailândia devolva soldados capturados em confrontos na fronteira

O Camboja pediu à Tailândia, nesta quinta-feira (31), que devolva 20 soldados que, segundo o governo, foram capturados horas após um cessar-fogo ter encerrado os confrontos mais sangrentos em décadas entre os dois países.

Os dois vizinhos concordaram com uma trégua na terça-feira, após cinco dias de combates que deixaram pelo menos 43 mortos, nos mais recentes confrontos por dois templos disputados na região da fronteira.

A Tailândia afirmou não ter havido relatos de violência durante a noite, após os dois lados trocarem acusações de violações do cessar-fogo na quarta-feira.

A porta-voz do Ministério da Defesa do Camboja, Maly Socheata, disse nesta quinta-feira que as negociações para a libertação de 20 soldados estavam em andamento.

"Faremos o melhor possível para continuar as negociações com o lado tailandês para trazer nossos soldados de volta o mais rápido possível", disse ela a repórteres.

"Pedimos ao lado tailandês que devolva todos os 20 soldados ao Camboja", frisou.

Os soldados foram capturados na manhã de terça-feira, quase oito horas após a trégua entrar em vigor.

O governo tailandês afirmou na quarta-feira que os soldados detidos estavam sendo tratados de acordo com o direito internacional humanitário e os regulamentos militares e seriam devolvidos quando a situação na fronteira se estabilizasse.

