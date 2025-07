Câmara declara perda de mandato de sete deputados; veja quais

Do UOL, em São Paulo

A Câmara declarou nesta semana a perda de mandato de sete deputados, depois que o STF mudou o entendimento sobre a distribuição das sobras eleitorais.

O que aconteceu

Perderam os mandatos parlamentares do Distrito Federal, Amapá, Tocantins e de Rondônia. São eles:

Gilvan Máximo (Republicanos-DF)

Augusto Puppio (MDB-AP)

Lebrão (União-RO)

Lázaro Botelho (PP-TO)

Professora Goreth (PDT-AP)

Silvia Waiãpi (PL-AP)

Sonize Barbosa (PL-AP).

No lugar deles, devem assumir outros candidatos que atendem ao novo critério: Aline Gurgel (Republicanos-AP), Paulo Lemos (PSOL-AP), André Abdon (PP-AP), Professora Marcivania (PCdoB-AP), Tiago Dimas (Podemos-TO), Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) e Rafael Fera (Podemos-RO). Eles também participaram das eleições de 2022.

Mudança acontece após julgamento do STF. Em 2024, os ministros decidiram quais os critérios para a distribuição das sobras eleitorais e, em março deste ano, julgaram um recurso para definir a partir de qual ano a mudança passaria a valer. Por 6 votos a 5, a Corte estabeleceu que a mudança vale para as eleições de 2022, afetando os deputados eleitos naquele ano.

Sobras eleitorais

Sobras são o termo utilizado para tratar das vagas não preenchidas na primeira etapa de distribuição de vagas nas eleições para o Legislativo, na qual os partidos que alcançam o quociente eleitoral conseguem suas cadeiras. O Supremo entendeu que todos os partidos podem participar da disputa por essas vagas que sobram, derrubando uma resolução do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de 2021.

Regra anterior previa que deveria ser respeitada a proporção 80-20. Resolução estabelecia que essas vagas que sobram após a divisão do quociente eleitoral só poderiam ser disputadas por partidos que tivessem obtido pelo menos 80% do quociente eleitoral e pelos candidatos que tivessem obtido votos em número igual ou superior a 20% do mesmo quociente.