Calendário de pagamentos do Bolsa Família de agosto: veja data dos repasses

Os pagamentos do Bolsa Família relativos ao mês de agosto já têm data definida para começar, conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O cronograma segue a numeração final do NIS (Número de Identificação Social), que pode ser conferida no cartão do beneficiário. Os depósitos são realizados nos dez últimos dias úteis do mês, de forma escalonada.

A única exceção é em dezembro, quando o calendário é antecipado para garantir o repasse antes do Natal, com encerramento até o dia 10.

Datas dos pagamentos de agosto - conforme o final do NIS

NIS final 1: 18 de agosto

NIS final 2: 19 de agosto

NIS final 3: 20 de agosto

NIS final 4: 21 de agosto

NIS final 5: 22 de agosto

NIS final 6: 25 de agosto

NIS final 7: 26 de agosto

NIS final 8: 27 de agosto

NIS final 9: 28 de agosto

NIS final 0: 29 de agosto

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em 2025

Agosto: 18 a 29

Setembro: 17 a 30

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Quais benefícios fazem parte do Bolsa Família?

O programa oferece diferentes tipos de auxílio, de acordo com a composição familiar:

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 mensais por pessoa da família;

R$ 142 mensais por pessoa da família; Benefício Complementar (BCO): Parcela adicional para assegurar que nenhuma família receba menos de R$ 600;

Parcela adicional para assegurar que nenhuma família receba menos de R$ 600; Benefício Primeira Infância (BPI): Extra de R$ 150 por criança com até 6 anos;

Extra de R$ 150 por criança com até 6 anos; Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 17 anos;

R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 17 anos; Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 para bebês com até 7 meses -- este auxílio começa a ser pago em setembro.

Regras para continuar no programa

Para manter o direito ao Bolsa Família, é preciso seguir algumas exigências nas áreas de saúde e educação, como:

Garantir a presença escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos;

Realizar o acompanhamento pré-natal durante a gestação;

Monitorar o crescimento e estado nutricional de crianças menores de 7 anos;

Manter a vacinação atualizada, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Importante: O não cumprimento dessas obrigações, como ausência na escola ou vacinas em atraso, pode levar à interrupção temporária do benefício. Por isso, é essencial estar atento às exigências para evitar bloqueios no repasse.