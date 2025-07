Café moído na hora é melhor? Experimente estes moedores e descubra

Você sabia que o método de preparo e até a forma de moer o café pode torná-lo mais saboroso? O moído na hora, por exemplo, é mais aromático e, por isso, torna a experiência de saborear a bebida mais prazerosa. Existem diferentes tipos disponíveis no mercado com esse objetivo:

Manual com lâminas cônicas tem valor intermediário e é mais preciso.

Elétrico comum oferece moagem uniforme.

Elétrico com lâminas cônicas oferece maior precisão e praticidade, mas é o mais caro dos modelos.

Como escolher o melhor para você?

O Guia de Compras UOL selecionou alguns modelos de moedores manuais e elétricos bem-avaliados entre consumidores para ajudar nas suas pesquisas:

O moedor manual Mimo Style mói os grãos por meio de uma moagem prática: basta adicionar os grãos no depósito, ajustar o nível e girar continuamente a manivela no sentido horário. O aparelho é pequeno, o que facilita o armazenamento.

O moinho é equipado com lâminas de cerâmica em formato cônico, o que deixa a moagem mais consistente e precisa.

O moedor da Hario vem com adaptador hexagonal reforçado para aumentar a consistência de moagem e reduzir o desgaste do uso diário. A lâmina de cerâmica pode ser ajustada e oferece uma moagem consistente.

Seu design pequeno e fino facilita o armazenamento e o transporte. Uma moagem completa rende até dois copos de armazenamento.

A opção elétrica da Philco mói até 50 gramas de café por vez, de forma bem simples. Vem com uma base antiderrapante e tampa transparente, que permite visualizar os grãos sendo moídos. Suas lâminas são feitas de aço inoxidável.

Vem com botão para o modo "pulsar", colher dosadora e suporte na base para enrolar o cordão elétrico. O corpo do produto tem acabamento em inox.

O produto da Oster é equipado com lâminas em aço inox para moer grãos de café com precisão. Seus 150 watts de potência permitem uma moagem rápida para os 50 gramas de café que mói por vez.

O produto deve agradar consumidores médios, que não precisam de moagem ajustável. É compacto e fácil de carregar por aí. Acompanha uma escovinha para limpeza.

O moedor de café Hamilton Beach é conhecido dos apreciadores de café. Ele possibilita até três níveis de moagem de café, para controle de espessura de moagem dos grãos.

Seu motor tem 150 watts de potência, suficiente para grãos de café bem moídos. Um diferencial é que o equipamento funciona de forma automática, sem precisar das mãos.

O moedor de café da Cadence deixa o grão na moagem que você quiser e é rápido: mói 45 gramas de café em poucos segundos.

Sua lâmina em aço inoxidável com design exclusivo para bater até mesmo os ingredientes mais duros.

Com corpo de aço inox com pintura eletrostática e botão liga e desliga com iluminação e dispositivo de segurança, o moedor da Bialetti possui lâminas em aço inox e reservatório para 50 gramas de café.

*Com informações de reportagem publicada em 21/07/2023.

