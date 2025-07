Brasil já taxou importados em 60% em 1844: o que foi a Tarifa Alves Branco

A Tarifa Alves Branco, instituída em 1844, foi uma grande mudança na política fiscal e comercial do Brasil Império. A medida chegou a cobrar até 60% de produtos internacionais.

O que aconteceu

A situação financeira do país era crítica. O Império enfrentava déficit persistente na balança comercial e no orçamento público, agravada pelas revoltas provinciais, como a Sabinada e a Revolução Farroupilha, que retinham receitas.

A medida foi adotada por Manuel Alves Branco. Como ministro da Fazenda, ele aprovou em 12 de agosto de 1844 o Decreto nº 376, criando uma nova tarifa sobre cerca de 3.000 artigos importados, com alíquotas de 2% até 60%, dependendo da existência de similares nacionais.

As tarifas sobre os produtos eram aplicadas por faixas. Taxados em 60% estavam tabaco, charutos ou cigarros, e o fumo em rolo ou em folha, por exemplo. A tarifa de 50% incidia sobre diversos produtos; entre eles estavam: canivetes em forma de punhal; almofadas para carruagens; açúcar refinado, cristalizado ou confeitado de qualquer maneira; chá, aguardente, cerveja e vinhos de qualquer qualidade e procedência.

A maior faixa, porém, era de 40%. Nela, estavam inclusos tapetes; cartas para jogar; escovas de cabo de marfim; fogos de artifício; papel pintado para forrar salas, em coleções ou paisagens; ameixas ou outras frutas (em frascos ou latas); chocolate de cacau ordinário; vinagre; carrinhos, carruagens ou caixas, jogos, rodas e arreios relacionados; esteiras para forrar casas; carros para conduzir gente; e muitos outros.

Havia também uma tarifa geral de 30%. Ela se aplicava a todos os demais objetos de importação de países estrangeiros que não estivessem especificamente listados em outras faixas.

Além dela, havia as seguintes faixas:

25%: aço e metais em geral; marfim; bacalhau; bolacha; carne seca ou de salmoura; erva doce; farinha de trigo; pelicas brancas ou pintadas; bezerros e couros envernizados; couros de porco ou boi, salgados ou secos; sola clara para sapateiro; entre outros

20%: trigo em grão; franjas, lantejoulas, tecidos com retroz, linho, algodão, ou seda; rendas ou entremeios de algodão não bordados; rendas de filó; rendas de algodão, retroz, ou torçal; entre outros

10%: livros; mapas e globos geográficos; instrumentos matemáticos; instrumentos de física ou química; cortes de vestido, veludos, ou damascos, bordados de prata, ou ouro fino, retroz ou torçal

6%: Canotilho, cordão de fio, espiguilha, fieira, fios, franjas, galão de fio ou palheta, lantejoulas, palheta, rendas, cadarços, e todos os mais objetos desta natureza, sendo de ouro e prata fina

5%: carvão de pedra; ouro para dourar; e quaisquer obras e utensílios de prata

4%: joias de ouro ou prata, e quaisquer obras de ouro

2%: diamantes e outras pedras preciosas soltas; sementes; plantas; e raças novas de animais úteis

Motivações e efeitos

A fundamentação prioritária foi fiscal. Alves Branco pretendia aumentar imediatamente a arrecadação do Tesouro para aliviar o déficit, ainda que deixasse clara abertura para proteger os setores da indústria que já existiam.

A indústria nacional cresceu com a nova política. O encarecimento dos bens importados estimulou substituição por produção local, especialmente têxteis, metalurgia e produtos básicos em Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro, onde surgiram fábricas ligadas à Era Mauá.

A arrecadação estatal aumentou expressivamente. A nova tarifa virou a principal fonte de receita durante o Segundo Reinado e ajudou a estabilizar o orçamento imperial, mesmo que o déficit persistisse parcialmente.

A reação externa e local foi intensa. Comerciantes britânicos protestaram contra a perda de mercado privilegiado; no Brasil, os importadores e a elite consumidora também se ressentiram dos preços maiores.

O cenário do comércio internacional passava por um período de transição. "Se as condições internas eram favoráveis à implementação de uma política externa mais independente da influência inglesa, o contexto internacional requeria certa habilidade", escreve Pedro Henrique Batista Barbosa, formado em direito pela PUC-Rio e mestre em diplomacia pelo Instituto Rio Branco.

Vivenciava-se a expansão da Revolução Industrial no continente europeu e nos Estados Unidos, a construção de estradas de ferro e o aparecimento da navegação moderna. A concorrência internacional produzia conflitos comerciais e alfandegários, a busca de mercados, o colonialismo e o imperialismo. Nesse contexto, não era fácil ao Brasil manter a autonomia alfandegária e recorrer ao protecionismo em favor das manufaturas nacionais. Pedro Henrique Batista Barbosa

Mesmo assim, a proteção foi fortalecida por decretos complementares. Entre 1846 e 1847, houve isenções de impostos para transporte, importação de maquinário e incentivos para indústrias com mão de obra livre, o que barateou custos e ampliou investimentos privados.

A vigência se estendeu até os anos 1860. Pressões internas (exportadores) e externas acabaram por provocar reduções nas alíquotas a partir de meados da década, até a substituição pela Tarifa Silva Ferraz.

A Tarifa Silva Ferraz marcou o fim da proteção intensa. Ela reduziu significativamente as alíquotas de importação — em média para 15-30%. A medida foi motivada por pressões internas de exportadores e comerciantes e pelo desejo de estreitar laços com a Inglaterra. A nova política sinalizou uma guinada liberal no Império, desestimulando a industrialização, o que levou à estagnação de parte das fábricas criadas sob o regime anterior.

Os liberais associavam o livre comércio à ideia de modernidade. Argumentavam que a proteção à indústria poderia comprometer a vocação agrícola do país, posição que beneficiava as classes dominantes da estrutura social, seja a fundiária, seja a comercial. Exigiam a imposição de tarifas sobre a importação de matérias-primas, como forma de estimular a produção dos recursos naturais nacionais. Pedro Henrique Batista Barbosa

Trump x Alves Branco

Ambas as tarifas se baseiam em alegações similares: visar um desequilíbrio percebido no comércio. A Alves Branco levantou alíquotas em 1844 para corrigir o déficit fiscal e proteger nascentes indústrias nacionais. De modo parecido, Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros a partir de 1º de agosto de 2025, alegando relações comerciais "muito injustas" e retaliando decisões políticas do Brasil, como o julgamento de Bolsonaro.

Na realidade, no entanto, os EUA têm um superávit nas relações comerciais com o Brasil. Um relatório publicado no dia 11 pela Amcham Brasil revela que o superávit comercial dos norte-americanos em relação ao Brasil alcançou US$ 1,7 bilhão. A cifra representa um aumento de aproximadamente 500% em comparação com o mesmo período de 2024.

Os efeitos serão contrários: enquanto a Alves Branco impulsionou a indústria nacional, a tarifa Trump ameaça impactar negativamente setores brasileiros exportadores. Indústrias como carne bovina, café, suco de laranja, aço e aeroespacial correm risco, com perdas previstas de até R$ 175 bilhões no longo prazo — o que representaria um baque de 1,94% no PIB, segundo a Fiemg (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais).