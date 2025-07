Bombardier registra lucro acima do esperado no 2º trimestre de 2025, mas desagrada com receita

O grupo canadense Bombardier reportou lucro líquido de US$ 178 milhões no 2º trimestre, ou US$ 1,72 por ação, bem acima dos US$ 19 milhões, ou US$ 0,12 por ação, no trimestre comparável do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira, 31. Em uma base ajustada, uma métrica que exclui itens únicos e outros, os lucros foram de US$ 1,11 por ação, acima da expectativa de analistas da FactSet, de US$ 1,06 por ação.

A receita da empresa caiu 8% na mesma base comparativa, de US$ 2,2 bilhões para US$ 2,03 bilhões, enquanto os analistas esperavam um declínio mais modesto de US$ 2,1 bilhões. As receitas de serviços aumentaram 16% em relação ao mesmo período do ano anterior, e a companhia afirmou que sua rede de serviços e ofertas continuaram a se expandir.

No segundo trimestre, a Bombardier entregou 36 aeronaves e disse ter observado um aumento acentuado nos pedidos no período, impulsionado pela atividade em seu segmento de defesa. O grupo observou que recebeu mais de duas vezes o número de novos pedidos em relação às aeronaves entregues durante o trimestre, e agora tem US$ 16,1 bilhões em pedidos futuros alinhados.

A Bombardier, que opera instalações no Canadá, nos EUA e no México, tem trabalhado para superar uma incerteza significativa no mercado. "A demanda por nossos produtos e serviços permanece forte nos mercados tradicionais de jatos executivos e continua a gerar novas oportunidades nos mercados de defesa", ressaltou o CEO da Bombardier, Eric Martel. Fonte: Dow Jones Newswires.

