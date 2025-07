Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após BoJ, tarifas de Trump e PMIs chineses fracos

Por Sergio Caldas

São Paulo, 31/07/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, após o Banco do Japão (BoJ) deixar seu juro básico inalterado e enquanto investidores avaliaram tarifas "recíprocas" dos EUA para Coreia do Sul e Índia, além de dados fracos da atividade econômica chinesa.

O índice japonês Nikkei subiu 1,02% em Tóquio, a 41.069,82 pontos, após o BoJ mais uma vez deixar sua principal taxa de juros em 0,5%, nível em que se encontra desde janeiro, e elevar projeções de inflação.

Na China continental, o Xangai Composto teve baixa de 1,18%, a 3.573,21 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 1,39%, a 2.175,10 pontos, após PMIs oficiais da indústria e de serviços do país caírem mais do que o esperado em julho.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi caiu 0,28% em Seul, a 3.245,44 pontos, e o Hang Seng registrou queda de 1,60% em Hong Kong, a 24.773,33 pontos, enquanto o Taiex avançou 0,34% em Taiwan, a 23.542,52 pontos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou ontem um acordo para reduzir tarifas "recíprocas" a produtos da Coreia do Sul, de 25% para 15%. Trump disse também que a Índia será tarifada em 25% (ante 26% anteriormente) e pagará "uma penalidade" por ser grande compradora de petróleo e armas da Rússia.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho hoje, interrompendo uma sequência de três pregões de ganhos. O índice S&P/ASX 200 recuou 0,16% em Sydney, a 8.742,80 pontos.

