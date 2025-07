BMW avisa sobre impacto de 1,56 bilhão de euros com aplicação de tarifas

As tarifas mais altas podem custar à BMW quase US$ 1,8 bilhão este ano. A montadora afirmou que novas taxas comerciais reduziriam sua margem operacional automotiva em cerca de 1,25 ponto porcentual no ano inteiro. Com base no consenso atual dos analistas para receitas de cerca de € 125 bilhões, o impacto em termos absolutos seria de € 1,56 bilhão, equivalente a US$ 1,79 bilhão.

Ao contrário de seus pares alemães, a BMW não ajustou sua previsão porque sua projeção anterior já considerava tarifas, incluindo taxas transatlânticas mais baixas no segundo semestre do ano.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordou no domingo em reduzir as tarifas sobre carros enviados da UE de 27,5% para 15%. Em troca, a UE concordou em reduzir sua tarifa de 10% sobre veículos importados dos EUA, de acordo com autoridades em Bruxelas, embora os detalhes ainda sejam nebulosos.

A projeção da BMW pressupõe que a taxa da UE caia para zero a partir de 1º de agosto. A fábrica da empresa em Spartanburg, Carolina do Sul, é a maior exportadora de veículos dos EUA, principalmente para a Europa, tornando-se a maior beneficiária da provável mudança.

No segundo trimestre, as tarifas reduziram a margem da BMW em 2 pontos porcentuais, segundo a empresa - o equivalente a cerca de 590 milhões de euros. Isso é mais do que a rival local Mercedes-Benz. Ao contrário da Mercedes, a BMW também precisa pagar novas tarifas da UE sobre veículos elétricos chineses, porque muitos Minis elétricos vendidos na Europa são fabricados na China.

No geral, porém, a BMW reportou resultados mais resilientes do que a Mercedes, com o lucro líquido trimestral caindo menos de um terço em comparação com o ano anterior. O lucro líquido da Mercedes caiu 69%, impactado pelo custo das demissões e também pelas tarifas. As ações da BMW recuaram 0,71% em Frankfurt na sessão. Fonte: Dow Jones Newswires.

