É enganosa a conclusão de que o Brasil acabou se saindo bem na guerra comercial que o presidente americano, Donald Trump, vem travando contra o mundo.

A surpresa com a isenção da sobretaxa de 50% sobre uma vasta lista de 700 itens de exportações brasileiras para os Estados Unidos, representando quase metade do conjunto em valor, não significa mais do que um alívio no que prometia ser uma bomba atômica para economia brasileira.

Se a batalha da quarta-feira, 30 de julho, foi menos sangrenta para o Brasil do que se esperava, o que restou sobretaxado ainda é muito prejudicial. Além disso, a guerra ainda não terminou, não podendo ser descartada a hipótese de novos ataques. A ideia de que a montanha do tarifaço de Trump pariu um rato e que, no fim, o fanfarrão da Casa Branca aplicou um "tarifacinho", não se sustenta.

Todas as evidências apontam para o preocupante de fato de que, na guerra de Trump contra o Brasil, as questões de economia e de comércio são apenas uma cortina de fumaça para a tentativa de interferir na vida política do país, desestabilizando instituições e a própria democracia. Prova disso é a inexistência de qualquer alegação econômica ou até mesmo comercial em todos os documentos que formam o contencioso de Trump com o Brasil. Já na carta pública endereçada a Lula, publicada em 9 de julho, razões estritamente políticas serviam de base para a aplicação de sanções comerciais.

Essa linha de alegações — descaradamente falsas, diga-se — foi reforçada no decreto que instituiu o tarifaço e suas isenções. Não há também, no documento em que Trump determina ser a aplicação de sobretaxas às exportações brasileiras questão de "emergência nacional", nem um único argumento técnico.

Para dar base a essa "emergência", Trump acusou o Brasil de ""práticas e ações que ameaçam a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos." A justificativa do presidente americano é a de o Brasil adotou ações que "interferem na economia dos Estados Unidos, infringem os direitos de livre expressão de pessoas dos Estados Unidos, violam direitos humanos e minam o interesse que os Estados Unidos têm em proteger seus cidadãos e empresas". Uma sucessão de absurdos e fake news.

No decreto de 30 de julho, Trump repete argumentos da carta de três semanas anteriores, segundo as quais "membros do governo do Brasil também estão perseguindo politicamente um ex-Presidente do Brasil, o que está contribuindo para a deliberada deterioração do estado de direito no Brasil, para intimidação politicamente motivada naquele país e para abusos de direitos humanos."

Há ainda, no decreto, um longo libelo acusatório contra as determinações do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, acusado de "abuso de autoridade". Também nesta quarta-feira, Moraes foi enquadrado em lei (Lei Magnitsky), aplicada contra ditadores e outros violadores de direitos humanos, bem como a mafiosos, corruptos e cleptocratas. A lei prevê sanções econômicas e financeiras contra os nela enquadrados.

Restam poucas dúvidas de que as motivações políticas são maiores do que as econômicas e comerciais para sancionar o Brasil. O objetivo declarado é desestabilizar a democracia brasileira. Trata-se do velho imperialismo ianque, agora na versão caricatural do autocrata Trump, atacando uma nação soberana, não importa se os argumentos soam escandalosamente falsos.

As motivações políticas das sanções de Trump não eliminam, porém, os efeitos prejudiciais do ataque ao Brasil e a suas instituições, do ponto de vista econômico-comercial. Calcula-se que pouco menos de 40% das vendas brasileiras aos EUA continuem sob as escorchantes tarifas de 50% — tarifa dessa magnitude configura até que mais que sanção, um embargo.

Mesmo com a existência de espaço, ainda que em prazo exíguo, para levar importadores a forçar o relaxamento em setores mais críticos para os americanos — caso das carnes, frutas e, principalmente, do café — os danos não serão pequenos, inclusive para os itens que escaparam da primeira grande pancada e continuaram com taxas de importação de 10%.

Avaliando apenas do ponto de vista comercial, além de tornar as exportações para os EUA menos competitivas, as tarifas aplicadas introduziram um componente inescapável de incertezas aos negócios com clientes americanos. O comportamento errático de Trump não permite saber se contratos de longo prazo serão atropelados por interferências governamentais e se haverá alterações no tratamento dos setores exportadores, seja por que motivos forem.

Já circulam notícias de que setores com taxas aliviadas, no decreto de 30 de julho, poderão retornar ao nível mais alto de sobretaxas. Ao mesmo tempo, e na direção inversa, itens agora sobretaxados poderiam ser aliviados.

Não há certeza nem sobre o conjunto das sanções determinadas no decreto que declarou "emergência nacional" e feriu a pauta brasileira de exportações para os EUA. O Tribunal Federal de Apelações, em Washington, em julgamento nesta quinta-feira (31), adiou decisão sobre a legalidade da "emergência nacional" que Trump tem alegado para impor tarifas de importação escorchantes.

Em maio, o Tribunal de Comércio Internacional, de Nova York, decidiu que a lei que permite ao presidente decretar "emergência nacional" não poderia ser usada para impor tarifas. O governo Trump conseguiu reverter a decisão. É esperado que o caso acabe chegando na Suprema Corte, que conta com maioria de juízes conservadores, indicados por Trump.

Isso sem falar na investigação aberta pelo USTR (Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos), órgão do Executivo para o comércio exterior, contra o Brasil, com base nas normas da seção 301 da Lei de Comércio americana. Os procedimentos legais da investigação exigem audiências públicas, coleta de provas e negociações. Se não for mais um teatro, existe ali espaço para trilhar acordos, mas são grandes os riscos de que o Brasil seja "condenado".

É difícil acreditar em negociações verdadeiras, no âmbito dessa investigação, quando se observa o tipo de acusação que pesa sobre o Brasil. Nenhuma é mais descaradamente cínica do que a que culpa o desmatamento, supostamente permitido pelo governo brasileiro, para reclamar de deslealdade na concorrência com empresas americanas no comercial internacional. Trump e seu governo são negacionistas do crise climática, se retiraram do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas e trabalham para enfraquecer os fóruns ambientalistas multilaterais.

Sob lobby das bigtechs e de empresas americanas de cartões de crédito americanos, o USTR também pôs sob investigação outras práticas brasileiras pretensamente "desleais" para a concorrência. Um destaque para inacreditável ação contra o PIX, exitoso meio de pagamento público e gratuito para pessoais físicas, encobrindo o fato de que empresas americanas do setor não conseguem oferecer a transparência e a integração de mercado exigidas pela legislação brasileira.

Não é preciso ir muito mais longe para ficar claro claro que um horizonte fortemente anuviado se apresenta pela frente depois de mais uma "fraquejada" de Trump na imposição de sanções comerciais a outros países. A guerra está longe do fim e já deixa uma lição ao governo Lula: é preciso se preparar melhor para um novo e distópico mundo em que o multilateralismo e as ações diplomáticas tradicionais, em respeitados organismos e fóruns globais, estão dando lugar a nacionalismos exacerbados e a relações entre países sob a sombra de tacapes.