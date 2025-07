Bandidos encapuzados invadem casa no Morumbi e atiram contra a polícia na fuga

Uma casa no Morumbi, zona sul de São Paulo, foi alvo de criminosos encapuzados na manhã desta quarta-feira, 30. A Polícia Civil investiga o furto na Rua Madalena de Morais.

Conforme o boletim de ocorrência, um grupo entrou no imóvel, que estava vazio, e furtou bolsas, joias, relógios, óculos, roupas, perfumes e tênis. "Alguns dos objetos foram encontrados em uma residência em obras nas proximidades", diz a Secretaria da Segurança Pública do Estado.

Momentos depois, uma equipe localizou o veículo utilizado no crime e, ao tentar abordá-lo, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo, abandonando o automóvel depois na Rua João da Mata.

Conforme a SSP, o carro já tinha queixa de furto. A ocorrência foi registrada como furto, associação criminosa e disparo de arma de fogo no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão), que requisitou perícia e coleta de impressões digitais para auxiliar na identificação dos envolvidos.

Morumbi é líder em roubo de residências

Conforme mostrou reportagem do Estadão, o Morumbi foi a região que mais registrou roubos a residências no 1° trimestre deste ano, segundo estatísticas da Secretaria da Segurança.

O grande número de imóveis de alto padrão associado à baixa circulação de pessoas nas ruas em alguns períodos do dia e da noite favorecem a ação das quadrilhas.

Foram 9 casos de janeiro a março, dois a menos do que no mesmo período de 2024, quando a região já figurava no topo da lista.