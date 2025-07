Atividade industrial da China esfria com enfraquecimento da demanda

PEQUIM (Reuters) - A atividade industrial da China encolheu pelo quarto mês consecutivo em julho, segundo pesquisa oficial divulgada nesta quinta-feira, sugerindo que o aumento das exportações antes da elevação das tarifas dos Estados Unidos começou a perder força, enquanto a demanda interna permaneceu lenta.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) caiu para 49,3 em julho, em comparação com 49,7 em junho, mostraram dados da Agência Nacional de Estatísticas, abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração e da previsão de 49,7 em uma pesquisa da Reuters. A leitura foi a mais baixa desde abril.

Embora as autoridades norte-americanas e chinesas tenham concordado em buscar uma prorrogação de sua trégua tarifária de 90 dias na terça-feira, as autoridades da segunda maior economia do mundo ainda precisam lidar com o excesso de capacidade nos principais setores, a fraqueza prolongada do mercado imobiliário e a fraqueza da demanda das famílias.

"É provável que o ímpeto das exportações diminua após a dramática antecipação no primeiro semestre", disse Xu Tianchen, economista sênior da Economist Intelligence Unit.

"Um ponto positivo para a China, no entanto, é que ela não terá uma vantagem de custo significativa depois que Trump cobrar tarifas de 15% a 20% de seus outros principais parceiros comerciais."

De acordo com a pesquisa, o subíndice de novos pedidos de exportação permaneceu em contração pelo 15º mês consecutivo, caindo de 47,7 em junho para 47,1.

As novas encomendas totais caíram em contração depois de expandirem em junho, indicando que a demanda interna também está fraca.

Já o PMI não manufatureiro, que inclui serviços e construção, caiu para 50,1 em julho, de 50,5 em junho, a leitura mais baixa desde novembro.

(Reportagem de Ellen Zhang e Ryan Woo)