Ama mesa posta? Aparelho de jantar faz sucesso com 20 peças em cerâmica

Ter a louça certa na hora de recepcionar convidados em casa faz a diferença para quem ama preparar mesas e decorar o ambiente. Se você está em busca algo diferente e elegante, pode ser que goste deste aparelho de jantar e chá da marca Biona Cerâmica.

O conjunto no modelo Donna é feito de cerâmica e tem 20 peças na cor azul e branco. Confira a seguir mais informações sobre ele e a opinião de quem já comprou:

O que diz a Biona Cerâmica sobre o conjunto?

Tem design redondo

Disponível nas cores azul e branco, bege e preto e branco e azul claro

Confeccionado em cerâmica

Pode ser levado à lava-louça e ao microondas

Vem com 20 peças: quatro pratos rasos, quatro pratos fundos, quatro pratos de sobremesa; quatro xícaras de chá e quatro pires de chá

Ideal para servir até quatro pessoas.

O que diz quem comprou?

O conjunto tem mais de 13,2 mil avaliações no Magalu e nota média de 4,7 (de um total de 5).

Perfeito demais, vale super a pena comprar, produto muito bom. Maria

Chegou bem embalado, dentro do prazo e até adiantado. Vai compor uma linda mesa. Minha família é pequena, então será suficiente. Serve 4 pessoas. Natália

Conjunto muito lindo, chegaram todas as peças intactas, bem embalado. Adorei a compra. Comprei para presente e foi muito elogiado. Amanda

Pontos de atenção

Embora os consumidores tenham elogiado a embalagem do conjunto, um deles afirmou que uma das peças chegou quebrada.

Produto lindo, com design moderno e acabamento de qualidade! As peças são ainda mais bonitas ao vivo e chegaram bem embaladas. (...) Infelizmente, uma das xícaras veio com a borda quebrada, possivelmente danificada no transporte. Uma pena, pois o conjunto é maravilhoso. Ainda assim, recomendo! Luiz

