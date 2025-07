Anglo American sofre prejuízo no 1º semestre e tem queda na receita

A mineradora Anglo American sofreu prejuízo líquido de US$ 1,88 bilhão no primeiro semestre de 2025, quase três vezes maior do que a perda de US$ 672 milhões apurada em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 31.

O Ebitda subjacente da Anglo - medida preferida da empresa - recuou 20% na mesma comparação, a US$ 3 bilhões.

Já a receita diminuiu 7%, a US$ 8,95 bilhões, vindo abaixo da estimativa de US$ 10,74 bilhões de analistas compilados pela Visible Alpha.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.