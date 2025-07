Amazon registra lucro líquido de US$ 18,16 bi no 2º trimestre

A gigante do comércio eletrônico Amazon anunciou resultados acima do esperado no segundo trimestre, mas projeções limitavam a reação das ações, que recuavam no after hours.

A expectativa é de que o lucro operacional fique entre US$ 15,5 bilhões e US$ 20,5 bilhões, em comparação com US$ 17,4 bilhões no terceiro trimestre de 2024. Analistas projetam lucro operacional de US$ 19,49 bilhões para o período.

A empresa projetou vendas líquidas entre US$ 174,0 bilhões e US$ 179,5 bilhões, um crescimento entre 10% e 13% em comparação com o terceiro trimestre de 2024, ante US$ 173,27 bilhões projetados por analistas consultados pela FactSet.

No segundo trimestre, a Amazon obteve lucro líquido de US$ 18,16 bilhões, o que representou um crescimento ante o mesmo período de 2024, quando registrou ganho líquido de US$ 13,49 bilhões, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira, 31.

O lucro por ação diluída ficou em US$ 1,68, ante US$ 1,26 no mesmo período de 2024 e acima da expectativa dos analistas de US$ 1,33. As vendas líquidas da empresa totalizaram US$ 167,7 bilhões, 13% acima dos US$ 148 bilhões do mesmo trimestre de 2024 e acima das expectativas de US$ 162 bilhões.

As vendas na América do Norte aumentaram 11% ano a ano, totalizando US$ 100,1 bilhões. No exterior, o aumento foi de 16% ano a ano, totalizando US$ 36,8 bilhões, ou aumentaram 11% excluindo as variações nas taxas de câmbio. As vendas do segmento AWS aumentaram 17,5% ano a ano, totalizando US$ 30,9 bilhões.

Os papéis da companhia cediam 2,2% perto das 17h14 (de Brasília) no after hours de Nova York, após ganho acumulado de 25% em um ano.