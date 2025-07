Alckmin toma café da manhã com Ana Maria Braga e explica tarifa de Trump

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) participou hoje do programa Mais Você, da TV Globo, onde explicou como funcionarão as novas tarifas dos EUA sobre os produtos brasileiros.

O que aconteceu

Alckmin tomou café da manhã com Ana Maria Braga e explicou aos espectadores o tarifaço usando termos simples. "Esse tarifaço é um perde-perde, os americanos vão pagar mais caro no café, na carne, na fruta, no peixe, calçado, e nos atrapalha em mercado, emprego e crescimento", afirmou.

O vice disse que não vai desistir de dialogar com os EUA. "Não acabou essa questão, agora acelera a negociação", contou ele, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

Alckmin disse que, se fosse pelo presidente Lula (PT), ele conversaria com Donald Trump o quanto antes. "O presidente Lula está aberto", declarou. "Mas conversa entre presidente da República precisa ser preparada. Se depender do Lula, a conversa é pra ontem."

Alckmin falou, porém, que o país não abrirá mão da soberania, e defendeu o ministro do STF Alexandre de Moraes, sancionado pelos EUA com bloqueio de bens e cancelamento de visto. "Não se pode punir alguém por cumprir seu dever como juiz", disse.

Ana Maria concordou. "Ninguém pode meter o bedelho na nossa política interna. Não pode falar pro juiz brasileiro o que fazer, ele está cumprindo o que manda."

Possível baixa no preço do café

Alckmin disse que, com as tarifas e uma boa safra neste ano, o preço do café pode cair. "Uma boa notícia é que, no começo do ano, teve um aumento no preço dos alimentos, por causa da inflação. O dólar subiu, e ano passado, a seca e o calor foram brutais. Esse ano o clima está perfeito, vamos ter uma safra melhor. O preço do ovo caiu, do arroz, do feijão. Agora falta o café", falou ele, que foi ao programa com meias estampadas com grãos de café.

Ele disse que é difícil afirmar com certeza, no entanto. A prioridade do governo nesse momento, segundo o vice, é proteger os empregos e a produção.

Tarifaço de Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou ontem um decreto que impõe uma taxa adicional de 40% sobre as tarifas de 10% que já estavam em vigor para os produtos exportados pelo Brasil ao país. Quem paga as tarifas são as empresas que importam os produtos brasileiros, e elas podem escolher aumentar os preços para os consumidores ou pararem de comprar do Brasil, o que impactaria as companhias nacionais e a geração de empregos.

As taxas entram em vigor em sete dias e quase 700 produtos serão isentos, como alimentos, minérios e aviação. O café e a carne, porém, estão dentro da lista do tarifaço.

Motivo do tarifaço é mais político do que econômico. Em comunicado, a Casa Branca disse que o Brasil representa um risco para os EUA. "A perseguição, intimidação, assédio, censura e processo politicamente motivados pelo governo do Brasil contra o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro e milhares de seus apoiadores constituem graves violações dos direitos humanos que minaram o Estado de Direito no Brasil", diz o texto assinado por Trump.

Além das tarifas, os EUA também aplicaram sanções ao ministro do STF Alexandre de Moraes, relator da ação sobre a tentativa de golpe de Estado, pela qual Bolsonaro é réu. O julgamento é de competência da Justiça e o STF disse ontem, em nota, que "não vai se desviar do papel de cumprir a Constituição e as leis do país".