Alckmin: Justiça dos EUA vai se pronunciar sobre tarifaço; há questionamentos internos

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, ressaltou nesta quinta-feira, 31, que a decisão de taxar em 50% parte dos produtos brasileiros nos Estados Unidos está sendo questionada no Judiciário norte-americano por empresas naquele país.

Os Estados Unidos têm um superávit comercial com o Brasil. A judicialização, por parte de companhias norte-americanas, pode ser uma das frentes para reverter a tarifa proibitiva contra produtos brasileiros - motivada por fatores políticos, incluindo articulação de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro nos EUA.

Alckmin concedeu entrevista à apresentadora Ana Maria Braga, na TV Globo.

Ele buscou explicar para o público do programa Mais Você os efeitos da tarifa de sobre parte dos produtos brasileiros, oficializada na quarta-feira.

O vice-presidente também comentou sobre o cenário macroeconômico no Brasil, com tendência de queda na inflação dos alimentos e a necessidade de "atenção" à cotação do dólar.

Ele declarou, contudo, ser difícil cravar o impacto da tarifa de 50% nos preços de produtos agrícolas, incluindo alimentos.