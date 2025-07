Air France-KLM supera previsão de lucro operacional no 2º trimestre

A Air France-KLM divulgou nesta quinta-feira (31) que teve lucro líquido de 605 milhões de euros no segundo trimestre de 2025, bem maior do que o ganho de 121 milhões de euros apurado em igual período do ano passado.

Já o lucro operacional da companhia aérea franco-holandesa somou 736 milhões, enquanto a receita cresceu 6,2%, a 8,44 bilhões de euros.

O resultado operacional superou as expectativas de analistas, de 675 milhões de euros, mas a receita ficou aquém da projeção de 8,56 bilhões de euros, segundo consenso fornecido pela própria empresa.

Por volta das 8h40 (de Brasília), a ação da Air France-KLM subia quase 1% na Bolsa de Paris.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.