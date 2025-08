Agosto deverá ter mais chuva no País e mais frentes frias em SP

O mês de agosto, que começa nesta sexta-feira, 1º, será marcado por neutralidade na região do Oceano Pacífico, ou seja, não há influência de El Niño ou La Niña. Assim, a tendência é de que as chuvas avancem além do Sul do Brasil, situação diferente da registrada em julho.

"Podemos ter condições favoráveis para chuvas nos três Estados do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e faixa costeira do Sudeste. No extremo sul do País, a chuva ocorre, mas os volumes tendem a ser um pouco abaixo da média", afirma Maria Clara Sassaki, porta-voz da Tempo OK.

Temperatura

Segundo ela, esse padrão irá favorecer grandes variações de temperaturas na maior parte do País. "Devemos ter grandes variações de temperaturas especialmente na metade Sul do País, por causa das entradas de massas de ar frio que ainda acontecem durante este mês de agosto e também grande variação de temperaturas, especialmente entre mínima e máxima, no interior do Brasil", disse Maria Clara.

Conforme a porta-voz da Tempo OK, a temperatura do amanhecer acaba ficando mais baixa porque tem pouca umidade na atmosfera e, com isso, sobe um pouco mais à tarde, um padrão característico desta época do ano.

"A chuva também deve ocorrer no extremo Norte do Brasil, assim como na costa leste do Nordeste, mas no interior da região, no Tocantins, sul do Pará, do Amazonas, Acre e Rondônia, no interior do Sudeste, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso a condição é de tempo mais firme e seco, típico desta época do ano", estima Maria Clara.

Com relação às precipitações, a primeira metade do mês será marcada por volumes moderados entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná, e também no sul de Mato Grosso do Sul, em razão da passagem rápida de pelo menos dois sistemas meteorológicos favoráveis à formação de nuvens de chuva.

No fim deste período, há possibilidade de uma sequência de dias de maior estabilidade na atmosfera. "Entretanto, ao longo da segunda quinzena, os transientes voltam a aumentar sua frequência, contribuindo para pelo menos mais um evento de chuva no Centro-Sul, mas ainda com incertezas na intensidade e alcance", acrescenta a porta-voz da Tempo OK.

Previsão do tempo para agosto na cidade de São Paulo

O mês será marcado por variações de temperaturas.

Na média do mês, as mínimas podem ficar em torno de 15°C e as máximas entre 20°C e 24°C.

"Como as instabilidades conseguem avançar um pouco mais do Sul para o Sudeste, há condições para alternância entre dias de céu mais encoberto com chuva e dias ensolarados e secos", estima Maria Clara.

Próximas duas frentes frias para SP

Segundo informações da Defesa Civil do Estado de São Paulo, a primeira frente fria está prevista para ocorrer na primeira quinzena do mês, próximo ao dia 5. "Esse sistema deverá avançar pelo litoral, provocando o transporte de umidade para a faixa leste do Estado paulista. A previsão indica pancadas de chuva localmente fortes, com potencial para descargas elétricas, rajadas de vento e eventual formação de tempestades severas", estima o órgão estadual.

Já a segunda frente fria deve se aproximar do Estado de São Paulo perto do dia 27. "Embora tenha menor potencial de provocar chuvas intensas, esse sistema será marcado pela entrada de uma massa de ar frio que deve derrubar as temperaturas em grande parte do Estado, inclusive no interior. A sensação térmica será mais acentuada nas primeiras horas do dia, com expectativa de manhãs frias após a passagem do sistema", destacou a Defesa Civil do Estado.

Apesar da ocorrência de ambas as frentes frias, agosto deve ser predominantemente seco no interior de São Paulo, aumentando o risco de incêndios florestais e queimadas em regiões como Itapeva, Sorocaba e Campinas, por exemplo.

Quando termina o inverno no Brasil?

A estação mais fria do ano que começou em 20 de junho e termina em 22 de setembro no País.