Adeus, baixas temperaturas: frio no Sul e Sudeste deve dar trégua na sexta

Uma massa de ar polar derrubou as temperaturas no Sul e Sudeste nesta semana. Segundo meteorologistas, o frio intenso dura até sexta-feira, mas no Sul tende a voltar a partir de domingo.

O que aconteceu

Frio dura até o final desta semana, mas tem previsão de volta para o início da próxima. De acordo com Vitor Takao, meteorologista da Climatempo, uma nova massa de ar polar pode se formar após a passagem de um novo ciclone. Segundo ele, os meteorologistas estão acompanhando o percurso do fenômeno, que tem previsão de começar a partir de domingo.

Mínimas de sexta-feira ainda serão frias no Sudeste. Neste dia, a temperatura deve aumentar um pouco, mas as mínimas seguirão em torno de 10ºC.

Mas máximas já chegam a 27ºC no primeiro dia de agosto. No Rio, mínima deve ficar entre 10°C e 12°C. A máxima, no entanto, pode atingir 27ºC. Em São Paulo, a mínima de sexta será em torno de 9°C, e a máxima pode chegar a 25ºC. Em Belo Horizonte, mínima também fica na casa dos 10ºC, e máxima vai até 23 ºC. Já em Vitória, mínima gira em torno dos 15ºC, e máxima vai até 26ºC.

Temperatura sobe no fim de semana em todo o Sudeste. Em São Paulo, mínimas serão de 11ºC, e máximas de 27ºC. No Rio, mínimas serão de 14ºC, e máximas de até 28ºC. Em BH faz mais frio, com mínimas de 12ºC, e máximas de 22ºC. Em Vitória, as mínimas serão as mais elevadas, partindo dos 17ºC, e máximas vão até 25ºC.

Nova frente fria chega ao Sul. No domingo, uma nova frente fria avança pelo Sul e traz queda de temperatura no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina a partir de segunda. "A gente pode esperar uma nova massa de ar polar logo atrás dessa frente fria", alerta o meteorologista.

Interior do país segue seco. O Centro-Oeste, interior do Norte e do Nordeste continuam com tempo seco e baixos índices de umidade, com níveis de atenção ou alerta.

Instabilidades são previstas no extremo Norte. Amazonas, Roraima, Amapá e norte do Pará seguem com alta umidade e instabilidade. "Ainda temos bastante chuva acontecendo por lá", diz Takao.

Por que está tão frio?

Ciclone extratropical foi o responsável pela chegada do frio. Segundo Takao, após a passagem do ciclone acontece um fenômeno chamado massa de ar polar, que traz ventos mais frios e, consequentemente, baixas temperaturas.

Massa de ar que está atuando principalmente sobre Sul e Sudeste vem da região do litoral do Rio Grande do Sul, onde passou o ciclone. Além do ar gelado, ela ainda traz um tempo bem mais seco, principalmente em áreas mais distantes do mar.

O sol aparece, mas não é capaz de esquentar. "Ao longo do dia, com o predomínio do sol, as temperaturas voltam a se elevar um pouco, mas o amanhecer continua bastante gelado", diz Takao.

Os riscos do frio intenso

Frio e tempo seco afetam a saúde. "O frio pela manhã e a secura durante a tarde são preocupantes, principalmente no Sul e em São Paulo", destaca Takao. A oscilação térmica também pode impactar o sistema respiratório.

Amplitude térmica preocupa no Rio. No litoral, como no Rio de Janeiro, o problema é a variação brusca de temperatura ao longo do dia, o que também exige cuidados com a saúde.

Ressacas que estão acontecendo em toda a costa brasileira continuam até sexta-feira. "Mesmo longe no oceano, o ciclone ainda impulsiona ventos sobre o continente e provoca ressaca marítima", explica Takao.

Ciclone ainda gera ventos fortes. A Marinha mantém alerta de ressaca até o fim do mês entre os litorais do RS, SC, SP e RJ. As ondas continuam por conta da força dos ventos marítimos gerados pelo sistema extratropical.