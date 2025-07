Aclamado dramaturgo americano Robert Wilson morre aos 83 anos

O aclamado dramaturgo americano Robert Wilson, conhecido por sua abordagem inovadora no teatro experimental, morreu nesta quinta-feira (31), após uma breve doença, informou o The Watermill Center, do qual foi fundador.

"Estamos profundamente entristecidos por anunciar o falecimento de Robert M. Wilson", artista, diretor de teatro e ópera, arquiteto, designer de cenários e iluminação e artista visual, indica o comunicado, que especifica que ele foi vítima de "uma breve, mas intensa, doença".

Wilson morreu em casa, em Water Mill, leste de Nova York, aos 83 anos. "Apesar de enfrentar seu diagnóstico com clareza e determinação, ainda se sentiu obrigado a continuar trabalhando e criando até o fim", ressalta o comunicado.

Nascido em 4 de outubro de 1941, em Waco, Texas, Wilson era conhecido por sua abordagem inovadora no teatro experimental, mas também na dança, música, iluminação e escultura. Entre suas colaborações, destacam-se a com Philip Glass na ópera "Einstein on the Beach", bem como as com Mikhail Baryshnikov e Lady Gaga.

Wilson também fundou o Watermill Center, laboratório dedicado à performance e pesquisa no teatro.

Alto, distinto, de voz suave e estilo conservador, a imagem que Wilson projetava não correspondia às produções provocadoras que criava, nas quais não havia nada de convencional. Ele costumava dizer que estava menos interessado no diálogo e na narrativa, e mais nos efeitos de luz, espaço e movimento. Quando assistia à TV, desligava o som.

Um de seus últimos trabalhos, "Animals", foi lançado em 24 de julho, na galeria nova-iorquina Winston Wächter Fine Art. Trata-se de uma exposição de retratos em vídeo de animais, como corujas-das-neves, uma pantera negra, um gambá e um alce, que mostra sua maestria no uso da luz e da cor e reflete seu fascínio por animais, que, segundo a apresentação, ele próprio descreve como "uma maneira de ouvir interiormente".

