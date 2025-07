Por mais aquecido que o mercado de usados esteja, conseguir um bom valor no momento da revenda tem sido desafiador para vários casos de carros encalhados nos classificados. Seja você um particular ou um revendedor que trabalha com isso, sabe como é difícil encontrar um comprador que perceba o mesmo valor que você tem por seu carro.

Um dos complicadores é a internet. Se por um lado ela ajuda na propagação do seu anúncio, por outro permite que o comprador tenha acesso a tantos outros veículos como o seu, que podem ser mais atrativos por pequenos detalhes, deixando o seu sempre no fim da fila das opções.

Colunistas do UOL

Fato é que isso tem acontecido com certa frequência. Atendo muitos clientes com carros disponíveis para venda que reclamam por não conseguirem passar seus veículos para frente. Quando tento entender os motivos, percebo que as razões são parecidas:

Carro que ninguém quer

Não tem nada de errado em adorar o próprio carro, ainda mais quando ele atende suas necessidades sem dores de cabeça com problemas diversos. Mas se o mercado não se interessar por ele, vai ser difícil encontrar outra pessoa como você. Alguns modelos ficam marcados como péssimos negócios por viralizarem por falhas e problemas crônicos.

Quando até aquele seu amigo desinteressado por carros sabe do problema crônico de algum modelo específico, pode crer que esse automóvel está queimado no mercado.

Mas tudo tem seu preço. Por pior que seja o mercado do seu carro, ele tem um valor. Provavelmente, se esse for seu caso e seu veículo está encalhado, falta apenas a coragem de admitir que o valor dele seja menor, e a solução seja reposicionar para baixo, o preço no anúncio.

Se o interesse é baixo, não adianta pedir o preço sugerido na tabela Fipe, ou tentar seguir os preços de outros anunciados. Pode acreditar que eles também estão encalhados, portanto você só vai vender se der um desconto realmente significativo, ao ponto de que passe a ser interessante para um comprador, mesmo ele estando ciente da imagem negativa do modelo.

Quilometragem alta

Tento convencer meus seguidores que é bobagem se apegar a quilometragem de um carro usado. Mas não tenho poder de mudar o mercado, que na hora de escolher um usado, o primeiro filtro feito nos classificados é o da quilometragem, sempre da menor para a maior.

Nesse universo da internet, se o seu carro está muito rodado, com médias anuais acima dos 15 mil km, ele sempre vai aparecer entre as últimas escolhas. Não importa se a documentação está em dia, se a pintura é original, se você fez as manutenções periódicas, o que importa é que ele não vai aparecer para ninguém, se você insistir no preço errado.

Isso piora quando se trata de um modelo com grande volume de vendas, pois é mais fácil conseguir opções menos rodadas.

A solução, mais uma vez, está no preço, que é outro filtro muito utilizado nos classificados. Você pode não atingir interessados em carros pouco rodados, mas vai atingir interessados em carros baratos.

Sem histórico de revisões

Já foi o tempo que os carros eram simples e os custos das manutenções eram baixos. Estamos presenciando carros cada vez mais complexos, sensacionais quando novos, mas dispendiosos quando usados. Até mesmo simples trocas de óleo estão mais caras com as exigências de óleos com aditivos específicos.

Tendo conhecimento disso, ninguém quer correr o risco de comprar um carro usado no escuro. Sendo assim, se você não tem como comprovar as manutenções que foram feitas no seu carro, fica mais difícil conseguir alguém que queira assumir o risco.

O melhor a se fazer em uma situação como essa é atualizar a manutenção dele, ou seja, levar no mecânico, revisar o carro por completo, guardar os comprovantes, e só depois anunciar, para que um possível comprador se sinta seguro em não ter custos extras no curto prazo.

Carro sem capricho

Carros novos só precisam de um bom marketing do fabricante para serem atraentes. Já os usados precisam recorrer ao famoso "banho de loja" para que um comprador repare nele.

Sendo assim, você precisa analisar seu carro como se fosse o comprador dele. Olhe para os possíveis ralados, amassados, pneus ruins, sujidades na parte interna, e pense se compraria o automóvel nesse estado.

Eu me assusto com alguns carros que são apresentados por mim. Como um profissional que consegue enxergar além desses detalhes, eu até já concretizei negócios assim, mas sempre com aquele pensamento de como a pessoa teve coragem de me apresentar o carro daquele jeito.

Portanto, pode ser que você não tenha vendido seu carro, porque aquele possível interessado se assustou com o que viu. A solução é investir em um serviço de estética automotiva antes de anunciar. Um bom polimento da carroceria e higienização da parte interna são sempre bem vindos.

Sem opcionais

Alguns modelos são ingratos. Podem até ser excelentes, mas se o fabricante decidiu equipar com itens cobiçados em pacotes opcionais, os que não os tem podem micar.

Um bom exemplo é o teto solar, que não agrega nada no valor de tabela do carro, mas o interesse por modelo que o tenham é muito superior. Até mesmo quem não se importa muito com ele, mas tem ciência de sua importância na revenda, não abrem mão do equipamento.

Diante dessa realidade, analise se esse é o seu caso. Basta procurar por avaliações da época que seu carro era novo para ter conhecimento do pacote de opcionais. Sendo o seu carro o mais completo, valorize isso na descrição do anúncio. Caso contrário, considere reposicionar o preço.

Preço errado

Por fim, o motivo que parece responder todas as questões acima é o preço. Se você com seu carro anunciado há um tempão, e ninguém se interessa por ele, é provável que os interessados só apareçam quando o preço for baixo.

Eu sei, é duro ter que se desfazer de um bem por um preço muito abaixo daquilo que você imaginava. Mas não tem como se apegar a isso. Tabela Fipe, tabela KBB e preços médios dos classificados são apenas referências. Não adianta insistir neles se ninguém estiver disposto a pagar.

Lembre-se, você não tem controle do mercado, ele é soberano. Preço certo não é o que está na sua cabeça, mas sim aquele que faz vendedor e comprador apertarem as mãos.