XP firma acordo de sociedade com Inove Investimentos

SÃO PAULO (Reuters) - A XP e a Inove Investimentos anunciaram nesta quarta-feira um acordo de sociedade no qual a XP terá participação minoritária na assessoria de investimentos com R$7 bilhões sob custódia e que prevê chegar a R$10 bilhões até o fim de 2026.

Este é o décimo primeiro acordo de sociedade da XP com assessorias de investimento e o quarto realizado este ano, segundo a companhia. Em abril, a XP anunciou acordo com a 3A Riva, que possui mais de R$17 bilhões sob assessoria.

A Inove Investimento, com escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro, possui cerca de 8 mil clientes, com 15% da custódia total advinda de clientes Pessoa Jurídica, segundo o comunicado das empresas à imprensa.

"A formalização da sociedade amplia nossa capacidade de execução e acelera projetos que vínhamos desenhando, principalmente no segmento de empresas e na expansão, tanto orgânica quanto inorgânica", disse o sócio fundador da Inove Investimentos, Eduardo Madanelo, no comunicado.

